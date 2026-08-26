دستگیری چهار سارق سابقه دار و کشف ۹ فقره سرقت در مریوان

به گزارش کرد پرس، سرهنگ کارآگاه عطا نادری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای مرحله دیگری از طرح های مقابله با سرقت در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی مریوان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی و با رصد مجرمان سابقه دار و بررسی شیوه و شگرد سرقت ها، پس از هماهنگی با مقام قضایی موفق شدند ۹ فقره انواع سرقت را کشف و چهار سارق سابقه دار را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با تاکید بر ضرورت مشارکت شهروندان و صاحبان اماکن خصوصی در پیشگیری از سرقت، گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی از جمله دوربین های مداربسته و سامانه های هشداردهنده می تواند نقش موثری در کاهش وقوع سرقت داشته باشد.

نادری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.