رشد ۸۰ درصدی کشفیات ماینرهای غیرمجاز در کردستان؛ ۲۲۶ دستگاه ضبط شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از رشد ۸۰ درصدی کشفیات دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی، کشف و ضبط شده است.

به گزارش کرد پرس، ششمین نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات استان کردستان امروز سه شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، نهادهای مرتبط و نیروهای انتظامی استان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت شناسایی، کشف و جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز در استان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی کشفیات ماینرهای غیرمجاز نسبت به سال گذشته، بر تداوم روند شناسایی و جمع آوری این دستگاه ها تأکید کرد.

وی همچنین از پرداخت پاداش به گزارش دهندگان محل های استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و اظهار کرد: افرادی که وجود یک تا ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را گزارش کنند، در صورت تأیید گزارش و انجام عملیات کشف، تا سقف سه میلیون تومان پاداش دریافت می کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود: روند شناسایی و جمع آوری دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز در استان ادامه دارد و اقدامات لازم برای پیگیری موارد شناسایی شده در حال انجام است.

ضرورت تقویت تیم های مقابله با استخراج غیرمجاز

در ادامه این نشست، علی خداویسی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان، بر پیگیری و اجرای مصوبات کارگروه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت تیم های مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در کردستان گفت: در زمینه شناسایی، کشف و ضبط دستگاه های استخراج رمزارز غیرمجاز باید از ظرفیت افراد توانمند و متخصص استفاده شود.

خداویسی بر تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول برای شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد.