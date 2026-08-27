بیست و دومین یادواره شمس قریشی در سنندج برگزار شد

سرویس کردستان - بیست و دومین یادواره عارف و شاعر نامدار کُرد، سید بهاءالدین شمس قریشی، همزمان با هفته وحدت و ماه ربیع الاول با حضور گسترده مردم اهل سنت و تشیع در مسجد جامع سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، در این آیین معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، گروه های مولودی خوانی و دف نوازی از نقاط مختلف استان با اجرای قصیده، نعت و مولودی، در مدح پیامبر گرامی اسلام (ص) به اجرای برنامه پرداختند.

اجرای اشعار آیینی به زبان های کُردی، فارسی و عربی در کنار نوای دف های سنتی، جلوه ای از پیوند هنر، عرفان و باورهای دینی مردم کردستان بود و فضای مسجد جامع سنندج را آکنده از شور معنوی و ارادت به پیامبر اکرم (ص) و خاندان ایشان کرد.

از بخش های ویژه این یادواره، تجلیل از جایگاه فرهنگی و معنوی زنده یاد سید علاءالدین یاسینی، از چهره های مورد احترام مردم منطقه بود.

شمس قریشی؛ میراث دار فرهنگ عرفانی کردستان

سید بهاءالدین شمس قریشی، مشهور به «شمس الاشراف» و متخلص به «شمس»، سال ۱۲۹۳ هجری قمری در روستای سه ردی شهرستان پاوه متولد شد و پس از فراگیری علوم دینی در پاوه، بیاره و سنندج، این شهر را برای فعالیت های علمی و فرهنگی خود برگزید.

از وی آثاری همچون «مولودنامه»، «معراج نامه» و «شمس العقاید» به یادگار مانده است و اشعارش به زبان های کُردی، فارسی و عربی همچنان در محافل دینی و آیینی منطقه خوانده می شود.

یادواره شمس قریشی هر سال در هفته وحدت برگزار می شود و علاوه بر پاسداشت میراث ادبی و عرفانی این عالم و شاعر کُرد، فرصتی برای تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان و انتقال این میراث معنوی به نسل جوان است.