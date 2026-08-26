بیست وهفتمین کنگره بین المللی رویان با حضور ۸ سخنران خارجی برگزار می شود

سرویس ایران – بیست وهفتمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل، بیست ودومین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی و بیست ویکمین سمینار پرستاری و مامایی رویان، از ۱۱ شهریورماه با حضور پژوهشگران و متخصصان ایرانی و خارجی به صورت حضوری و مجازی در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، مراسم افتتاحیه این رویداد علمی روز سه شنبه ۱۰ شهریورماه در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار خواهد شد و برنامه های علمی آن از روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه آغاز می شود.

رئیس پژوهشگاه رویان در نشست خبری این کنگره با تشریح اهداف و برنامه های بیست وهفتمین کنگره بین المللی رویان، بر جایگاه ایران و پژوهشگاه رویان در عرصه های پزشکی تولیدمثل و سلول های بنیادی تاکید کرد.

عبدالحسین شاهوردی، برگزاری این کنگره را فرصتی برای تبادل تجربیات علمی، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و تقویت ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان و مراکز علمی داخلی و خارجی دانست.

وی با اشاره به حضور دانشمندان و متخصصانی از کشورهای مختلف در این دوره از کنگره افزود: تعاملات علمی بین المللی و همکاری های مشترک پژوهشی می تواند زمینه آشنایی با تازه ترین یافته های علمی جهان و بررسی مسیرهای آینده پژوهش و درمان را فراهم کند.

پذیرش ۴۴۷ چکیده مقاله در سه رویداد علمی

معاون آموزش پژوهشگاه رویان و دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: امسال در مجموع ۵۸۹ چکیده مقاله برای سه رویداد علمی رویان دریافت شد که از این تعداد، ۴۴۷ چکیده مقاله برای ارائه به صورت سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است.

روح الله فتحی افزود: در بیست وهفتمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل، ۱۹۷ چکیده مقاله به صورت پوستر و هفت چکیده مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: در بیست ودومین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی نیز ۱۸۶ چکیده مقاله به صورت پوستر و ۹ چکیده مقاله به صورت سخنرانی پذیرفته شده است.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی رویان گفت: در بیست ویکمین سمینار پرستاری و مامایی رویان نیز ۴۵ چکیده مقاله به صورت پوستر و سه چکیده مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

به گفته فتحی، این رویداد علمی برای رشته های مرتبط، مشمول امتیاز بازآموزی است.

تقدیر از ۶ چهره علمی و پیشکسوت

وی همچنین از تقدیر ۶ چهره علمی، پیشکسوت و اثرگذار در حوزه های پزشکی تولیدمثل، سلول های بنیادی، زیست شناسی و پزشکی بازساختی در مراسم افتتاحیه خبر داد.

کاظم پریور، مجتبی رضازاده ولوجردی، حمید میرزاده، ساغر صالح پور، سیدمحمد کاظمینی و مرضیه ابراهیمی، چهره هایی هستند که در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

حضور ۸ سخنران بین المللی در کنگره پزشکی تولیدمثل

بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، در بیست وهفتمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل ۳۱ سخنران حضور خواهند داشت که هشت نفر از آنان از کشورهای انگلستان، استرالیا، بلژیک، روسیه، ایتالیا، آلمان و سوئیس به صورت برخط سخنرانی می کنند.

همچنین در بیست ودومین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی، ۳۴ سخنران به ارائه مباحث علمی می پردازند که ۱۴ نفر از آنان سخنرانان بین المللی از کشورهای ترکیه، روسیه، مالزی، کانادا، آمریکا و هلند هستند.

در بیست ویکمین سمینار پرستاری و مامایی رویان نیز ۱۹ سخنران از ایران حضور خواهند داشت.

بررسی فناوری های نوین تولیدمثل و سلول های بنیادی

فناوری های نوین در فناوری کمک باروری، زیست فناوری جانوری، ناباروری مردان، ژنتیک تولیدمثل، اختلالات تخمک گذاری، مهندسی سلول و بافت در زیست شناسی تولیدمثل و پیامدهای مادری و پیرامون زایمان پس از فناوری کمک باروری از جمله محورهای بیست وهفتمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل است.

در کنگره زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی نیز موضوعاتی از جمله سلول های بنیادی، سرطان و زیست شناسی تکوینی، مهندسی زیستی و مدل سازی بیماری، درمان های پیشرفته سرطان مبتنی بر سلول و ژن و پزشکی بازساختی بررسی می شود.

همچنین بیماری های عفونی و ناباروری، نارسایی زودرس تخمدان، مراقبت های پیشگیرانه، محیط زیست، سبک زندگی و نسل آینده در سلامت باروری و رویکردهای نوین در ناباروری و مراقبت بیمارمحور از محورهای بیست ویکمین سمینار پرستاری و مامایی رویان است.

برگزاری مسابقات علمی همزمان با کنگره

همزمان با برگزاری کنگره، مسابقات علمی از جمله انتخاب بهترین خواننده پوستر، بهترین شنونده سخنرانی ها، بهترین ارائه دهنده سخنرانی کوتاه و بهترین پوستر نیز برگزار می شود و از برگزیدگان در روز پایانی کنگره تقدیر خواهد شد.

بیست وهفتمین کنگره بین المللی پزشکی تولیدمثل، بیست ودومین کنگره بین المللی زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی و بیست ویکمین سمینار پرستاری و مامایی رویان با هدف تبادل آخرین دستاوردهای علمی، توسعه همکاری های علمی و بین المللی و ارائه تازه ترین یافته های پژوهشگران، از ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.