شناسایی بیش از ٣ هزار دستگاه خودرو و موتور سیکلت مختلف در آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، سردار جمال سلماني گفت: در طول ۷۲ ساعت گذشته، پلیس استان با استفاده از ظرفيت هاي موجود و بهره گيري از تجهيزات و سامانه هاي هوشمند، تعداد بيش از ٢هزار و ٧٠٠دستگاه خودرو و بيش از ٣٥٠ دستگاه موتور سيکلت متخلف را شناسايي و برابر ضوابط و مقررات قانوني با آنان برخورد شد.
فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي تصريح کرد: بررسي نتايج اجراي اين طرح نشان مي دهد که برخورد هدفمند و مستمر با خودروهاي هنجارشکن، نقش مؤثري در کاهش تخلفات و افزايش نظم و آرامش در سطح جامعه را دارد و برهمين اساس اجراي اين چنين طرح هايي تا زمان تحقق اهداف تعيينشده با جديت ادامه خواهد داشت و پليس با تخلفات و رفتارهاي هنجارشکنانه در معابر، محلات، تفرجگاه ها و... برابر قانون برخورد خواهد کرد.
سردار سلماني در پايان ضمن قدرداني از همکاري شهروندان با پليس، بیان کرد: همراهي مردم و رعايت قوانين، مهمترين عامل در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي است و انتظار ميرود شهروندان ضمن رعايت مقررات، از انجام رفتارهايي که موجب سلب آرامش و آسايش ديگران ميشود، خودداري و هر گونه موارد مشکوک را به شماره 110 اعلام و همچنین هر گونه انتقاد، پيشنهاد و تقدير از عملکرد پليس را با شماره 197 تماس حاصل نمايند.
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