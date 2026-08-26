کردپرس
محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
شناسایی بیش از ٣ هزار دستگاه خودرو و موتور سیکلت مختلف در آذربایجان غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۳۴ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

شناسایی بیش از ٣ هزار دستگاه خودرو و موتور سیکلت مختلف در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته، پلیس استان با استفاده سامانه‌ هاي هوشمند، بيش از ٣هزار دستگاه خودرو و موتور سيکلت متخلف را شناسايي و برابر ضوابط و مقررات قانوني با آنان برخورد کرد.

 به گزارش کردپرس، سردار جمال سلماني  گفت: در طول ۷۲ ساعت گذشته، پلیس استان با استفاده از ظرفيت‌ هاي موجود و بهره‌ گيري از تجهيزات و سامانه‌ هاي هوشمند، تعداد بيش از ٢هزار و ٧٠٠دستگاه خودرو و بيش از ٣٥٠ دستگاه موتور سيکلت متخلف را شناسايي و برابر ضوابط و مقررات قانوني با آنان برخورد شد.

 فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي تصريح کرد: بررسي نتايج اجراي اين طرح نشان مي‌ دهد که برخورد هدفمند و مستمر با خودروهاي هنجارشکن، نقش مؤثري در کاهش تخلفات و افزايش نظم و آرامش در سطح جامعه را دارد و برهمين اساس اجراي اين چنين طرح هايي تا زمان تحقق اهداف تعيين‌شده با جديت ادامه خواهد داشت و پليس با تخلفات و رفتارهاي هنجارشکنانه در معابر، محلات، تفرجگاه ها و... برابر قانون برخورد خواهد کرد.

 سردار سلماني در پايان ضمن قدرداني از همکاري شهروندان با پليس، بیان کرد: همراهي مردم و رعايت قوانين، مهم‌ترين عامل در ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي است و انتظار مي‌رود شهروندان ضمن رعايت مقررات، از انجام رفتارهايي که موجب سلب آرامش و آسايش ديگران مي‌شود، خودداري و هر گونه موارد مشکوک را به شماره 110 اعلام و  همچنین هر گونه انتقاد، پيشنهاد و تقدير از عملکرد پليس را با شماره 197 تماس حاصل نمايند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
بزرگراه سنقر _ دینور به بهره‌برداری رسید
خبر قبلی
بزرگراه سنقر _ دینور به بهره‌برداری رسید
منابع استان حسکه به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار گرفت
خبر بعدی
منابع استان حسکه به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار گرفت
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.