سرویس عراق و اقلیم کردستان- لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق، در پیامی در نخستین سالگرد حمله به محل اقامتش در لاله‌زار سلیمانیه، از قضاتی که به گفته او زمینه حمله به محل اقامتش را فراهم کردند، به‌شدت انتقاد کرد و گفت مسئولیت خون جوانانی که در این حمله ریخته شد، بر عهده آنان است.

به گزارش کردپرس، لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق، در پیامی به مناسبت گذشت یک سال از حمله به محل اقامتش در لاله‌زار سلیمانیه، اعلام کرد که از عاملان این حمله گلایه‌ای ندارد، بلکه انتقاد اصلی او متوجه قضاتی است که به گفته وی، زمینه را برای انجام این حمله فراهم کردند.

طالبانی در این پیام نوشت: «یک سال از آن حمله ناجوانمردانه می‌گذرد که در برابر چشم جهانیان به خانه‌ام انجام شد و موجب ریخته شدن خون چندین جوان کرد شد.»

او افزود: «از کسانی که حمله را انجام دادند گلایه‌ای ندارم، زیرا مدت‌هاست وجدان و کرامت خود را در برابر مردم و میهن از دست داده‌اند و انتظار چنین حملات ترسویانه‌ای را از آنان داشتم.»

رئیس جبهه خلق در ادامه با انتقاد از قضات سلیمانیه گفت: «گلایه من از آن قضاتی است که راه را برای رئیس حزب و نیروهای خارج از قانون باز کردند تا به نام دادگاه و با تانک، پهپاد و خودروهای زرهی، آن نسل‌کشی را انجام دهند.»

وی تأکید کرد که هدف این حمله و آنچه او «نسل‌کشی» خواند، فردی بوده که به گفته خودش «هرگز از قانون تخطی نکرده و مدافع حاکمیت قانون بوده است.»

طالبانی همچنین عملکرد قضات پس از بازداشت خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «متأسفانه قضات به این نیز بسنده نکردند؛ پس از یک سال ماندن ما در زندان، همچنان به اجرای دستورات حزب ادامه دادند و مانع شدند که به شکلی عادلانه محاکمه شویم.»

او در ادامه گفت از این پس، قضات را مسئول اصلی خون جوانانی می‌داند که به ناحق ریخته شده است و یادآوری کرد که آنان سوگند قانونی یاد کرده‌اند تا مدافع حاکمیت قانون باشند و صاحبان قدرت و افراد فاقد قدرت را با یک چشم ببینند.

رئیس جبهه خلق افزود: «متأسفانه به نظر می‌رسد نمی‌خواهند به سوگندی که خورده‌اند پایبند باشند. اگر چنین کنند، وجدان خود را برای پست و پول فروخته‌اند؛ اما مطمئن باشید تاریخ در برابر خیانتی که به حرفه خود می‌کنید، به شما رحم نخواهد کرد.»