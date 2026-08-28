سرویس کرمانشاه _ امام‌جمعه پاوه در سی‌وهشتمین همایش بزرگ وحدت اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به فشارهای نظامی و اقتصادی دشمنان، بر هوشیاری و انسجام داخلی تأکید کرد و از مسئولان خواست با حفظ وحدت کلمه، توجه جدی به معیشت مردم و اتخاذ تصمیم‌های حکیمانه، شرایط موجود را مدیریت کنند.

به گزارش کردپرس؛ حاج ماموستا ملا قادر قادری در بسی‌وهشتمین همایش بزرگ وحدت اسلامی استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعۀ کرمانشاه استاندار کرمانشاه و دکتر غلامعلی، دبیر محترم شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت برگزار شد؛ عنوان کرد: در آذرماه سال ۱۳۶۰، از طرف مسئولان وقت اعلام شد که با توجه به اینکه اهل سنت معتقدند پیامبر اسلام در ۱۲ ربیع‌الاول و آقایان اهل تشیع معتقدند آن حضرت در ۱۷ ربیع‌الاول متولد شده است، فاصلۀ میان این دو روز به نام «هفتۀ وحدت» نام‌گذاری شود. ما نیز از این اقدام پسندیده استقبال کردیم و در شهر پاوه، در حمایت از این حرکت، راهپیمایی برگزار کردیم و به بزرگان وقت پیام فرستادیم.

وی افزود: ۴۵ سال است که در دیار ما و در شهرهای مختلف، در مراسمات متعدد، هم از میلاد پیامبر اسلام و هم از وحدت تجلیل کرده‌ایم؛ در این مسیر بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود. اما خدمت حضرت آیت‌الله غفوری عرض می‌کنم: از ابتدای این ماه، هر روز صدای دف و دایره به گوش می‌رسد و مراسم متعدد و باشکوهی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفتۀ وحدت برگزار می‌شود.

امام جمعه پاوه گفت: وحدت زمانی معنا و اثر واقعی خود را نشان می‌دهد که دوطرفه باشد و همۀ مناطق و پیروان مذاهب برای تقویت آن تلاش کنند. ما خوشحال می‌شویم در دیگر شهرستان ها هم نیم‌ساعتی دف و دایره داشته باشند تا عملاً نشان داده شود که هفتۀ وحدت متعلق به همۀ ماست و نباید تنها در مناطق اهل سنت نمود داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در خرداد و اسفندماه سال ۱۴۰۴ و فروردین‌ماه امسال، با هدف اسقاط نظام جمهوری اسلامی به کشورمان حمله کردند و بسیاری از عزیزان و مدافعان اسلام و ایران، من‌جمله قائد و رهبر عزیز ما را به شهادت رساندند. هدف این جنایتکاران، تنها حمله به کشور نبود؛ بلکه اسقاط نظام و تجزیۀ ایران را دنبال می‌کردند. اما به لطف خداوند متعال، حضور مردم شریف ما در صحنه و شجاعت و هوشیاری عزیزان سپاه و ارتش در میدان، توطئۀ دشمنان نقش بر آب شد و ایران به سرنوشت کشورهایی همچون افغانستان، عراق و ونزوئلا دچار نشد.

وی تاکید کرد: امروز شاهدیم که این حاقدان و دشمنان، پس از آنکه دریافتند با جنگ و حملۀ نظامی نمی‌توانند ملت ما را به تسلیم وادار کنند، جنگ اقتصادی را علیه ما به راه انداخته‌اند. ما از همین‌جا به جناب ترامپ دیوانه، وزیر خزانه‌داری‌اش اسکات و وزیر جنگش اعلام می‌کنیم: اگر ولید بن مغیره، ابوجهل و ابولهب در محاصرۀ پیامبر اسلام و یارانش در شعب ابوطالب موفق شدند، شما نیز در محاصرۀ ما موفق خواهید شد! آنان شکست خوردند و قطعاً شما نیز، به امید خدا، شکست خواهید خورد. به یاری حق، همان‌گونه که ملت ما در جنگ نظامی متحد و استوار ایستادند، این بار نیز در برابر جنگ جدید دشمنان خواهند ایستاد.

وی به وظایف اقشار مختلف در این مقطع زمانی اشاره کرد و گفت: حضار عزیز، مسئولان و روحانیون محترم؛ در شرایط کنونی باید مراقب باشیم دچار غرور نشویم. بنده در طول شبانه‌روز رسانه‌ها را پیگیری می‌کنم. والله، آمریکا شکست خورده و آبرویی در دنیا برایش نمانده است؛ اما این واقعیت نباید موجب غرور ما شود. پیامبر بزرگوار ما در غزوۀ بدر پیروز شد، اما جمعی از یارانش شاکر نبودند و دچار غرور شدند. پس از آن، هنگامی که آن بزرگوار و یارانش در غزوۀ احد ظاهراً به توفیق مورد انتظار دست نیافتند، فرمود: «لَو خُیِّرْتُ بَینَ النَّصرِ والهَزیمَةِ لاخْتَرتُ الهَزیمَةَ»؛ اگر خداوند در جنگ احد به من اختیار می‌داد که میان نصرت و شکست یکی را انتخاب کنم، شکست را انتخاب می‌کردم؛ زیرا در بدر دچار غرور شدیم.

ماموستا قادری تصریح کرد: ضمن آرزوی عزت، شوکت و توفیق برای رهبر عزیز جدیدمان، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، از طرف خود و علمای اهل سنت منطقه، سه خواسته از مسئولان محترم داریم که امیدواریم ان‌شاءالله مورد توجه قرار گیرند: تقاضا داریم مسئولان امر، در جنگ و صلح و در ادارۀ مملکت، وحدت کلمه داشته باشند. به زندگی و معیشت مردم، که فشار آن کمر بسیاری را خم کرده است، توجه جدی داشته باشند. و سعی کنند بدون تأخیر، تصمیمی حکیمانه و دلسوزانه اتخاذ کنند؛ تصمیمی که عزت کشور را حفظ کند. ادامۀ وضعیتی که امروز در آن قرار داریم، نمی‌تواند آیندۀ خوبی در پی داشته باشد.

وی گفت: درست است که آمریکا قابل اعتماد نیست و اسرائیل و انگلیس دشمن ما هستند. دولت‌های همسایۀ ما، از جمله عراق، را نیز تهدید کرده‌اند که باید مرزهای زمینی خود را با ایران ببندند؛ اما ان‌شاءالله با دعای اهل ایمان و با همکاری و همراهی یکدیگر، همچنان در خدمت این نظام و مملکت خواهیم بود.

امام جمعه پاوه اظهار کرد: بنده در اسفندماه سال ۵۹، در نخستین سمینار ائمۀ جمعه، با رهبر شهیدمان دست اخوت و بیعت دادم و در طول ۴۸ سال سعی کرده‌ام در این عهد صادق باشم. روز تشییع پیکر رهبر شهید نیز، هنگامی که برای اقامۀ نماز بر پیکر آن بزرگوار در کنار حضرت آیت‌الله سبحانی ایستاده بودم، به رهبر شهید سلامی عرض کردم و گفتم: «۴۸ سال در خدمت شما بوده‌ام؛ خداحافظتان باشد. ان‌شاءالله من‌بعد نیز در راه و مسیر شما حرکت خواهم کرد و تا روزی که در این دنیا هستم، به یاری خدا این راه را ادامه خواهم داد.»