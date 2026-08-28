سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: اورامانات یکی از قطب های مهم گردشگری و تجاری غرب کشور است و تکمیل بزرگراه قزانچی _ روانسر یک اولویت مهم توسعه‌ای برای ابن منطقه محسوب می شود.

به گزارش کردپرس، طهماسب نجفی در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه احداث باند دوم محور بزرگراهی قزانچی - روانسر که با حضور فرماندار شهرستان روانسر و مدیران حوزه راهداری انجام شد؛ اظهار کرد: محور کرمانشاه _ پاوه_ شوشمی یکی از مهم ترین و پرترددترین کریدورهای گردشگری و تجاری در استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: قطعه قزانچی _ روانسر ۴۶ کیلومتر طول دارد. این پروژه توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار گفت: کارگاه این پروژه توسط پیمانکار به خوبی تجهیز شده و عملیات اجرایی با شتاب مناسب در حال انجام است.

ابن پروژه در صورت تکمیل و بهره برداری، نقش مهمی در توسعه تجاری و گردشگری اورامانات و ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد گردشگران از این مسير دارد.