سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با اعلام آغاز روند خروج نیروهای ائتلاف، تأکید کرد نیروهای امنیتی عراق توانایی حفاظت از امنیت و حاکمیت این کشور را دارند.

به گزارش کردپرس، صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد روند خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از پایگاه‌های نظامی، با هماهنگی دولت عراق آغاز شده و تا ۳۰ سپتامبر سال جاری به پایان می‌رسد.

او روز پنجشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ در یک نشست خبری گفت این روند بر اساس توافق‌های حرفه‌ای و به دور از ملاحظات سیاسی یا هرگونه مانع دیگر انجام می‌شود و چندین کمیته امنیتی و نهاد مختلف بر آن نظارت دارند.

صباح نعمان اظهار کرد: «نیروها به‌تدریج از پایگاه‌های خود خارج می‌شوند و این روند تا ۳۰ سپتامبر ادامه خواهد داشت؛ روزی که به‌عنوان روز حاکمیت عراق و یک روز ملی تعیین شده است.»

وی افزود عراق انتظار دارد روابط خود با کشورهای عضو ائتلاف را به روابط دوجانبه بلندمدت تبدیل کند؛ روابطی که در آن منافع عراق در نظر گرفته شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین به شهروندان اطمینان داد که نیروهای امنیتی این کشور توانایی‌های خود را اثبات کرده‌اند و قادر به حفظ امنیت و حاکمیت عراق هستند.

او درباره تلاش دولت برای محدود کردن سلاح به نهادهای دولتی نیز گفت: «سلاحی که خاک عراق را از تروریسم نجات داده است، باید تنها در چارچوب قانونی و مشروع دولت باقی بماند.»

صباح نعمان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد طرحی راهبردی برای تقویت نظام دفاعی عراق در دست اجراست که بر افزایش تلاش‌های اطلاعاتی و استقرار نیروها برای مقابله پیش‌دستانه با هرگونه اقدام مجرمانه استوار است.

وی همچنین بر افزایش هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های امنیتی تأکید کرد تا پدیده مسلح‌سازی خیابان‌ها پایان یابد و امنیت مناطق به شیوه‌ای مدرن تأمین شود.