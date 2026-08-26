حمایت مکرون از انحلال SDF و ادغام آن در ساختار دولت موقت سوریه

سرویس سوریه - «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با مثبت ارزیابی کردن تصمیم انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل، از روند ادغام این نیروها در ساختار دولت موقت سوریه حمایت کرد و از «احمد الشرع» رئیس‌ دولت موقت و «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF به دلیل آنچه «مسئولیت‌پذیری» در این روند خواند، قدردانی کرد.

به گزارش کردپرس، «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X، از گام برداشته‌شده برای ادغام مسالمت‌آمیز نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت سوریه استقبال کرد و ضمن تبریک به سوریه، از مواضع احمد الشرع و مسئولیت‌پذیری مظلوم عبدی و نیروهای دموکراتیک سوریه در این روند تمجید کرد. مکرون همچنین اعلام کرد فرانسه روند انتقالی سوریه و اجرای توافق ادغام SDF را از نزدیک دنبال خواهد کرد و بر وحدت و حاکمیت سوریه تأکید کرد.

مکرون این تصمیم را «گامی تعیین‌کننده» در روند ادغام مسالمت‌آمیز نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت سوریه توصیف کرد و گفت فرانسه از این روند حمایت می‌کند.

رئیس‌جمهور فرانسه در پیام خود نوشت که فرانسه از زمان آغاز مرحله انتقالی در سوریه، نقشی فعال در همکاری با این روند داشته و اجرای آن را از نزدیک دنبال خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که فرانسه در چارچوب احترام به تمامی اقوام و گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه سوریه و با تأکید بر انحصار سلاح در دست دولت، از روند انتقالی در سوریه حمایت خواهد کرد.

مکرون وحدت و حاکمیت سوریه را تنها مسیر پیش‌رو برای تحقق این روند دانست و در پایان پیام خود تأکید کرد که تنها از این طریق می‌توان در سوریه و در سراسر منطقه، زمینه ایجاد صلح و ثبات پایدار را فراهم کرد.

انحلال SDF و پایان روند ادغام

«مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، روز گذشته در کاخ ملت در دمشق، پایتخت سوریه نشست خبری برگزار کرده بود.

عبدی در این نشست اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل منحل شده‌اند و روند ادغام کامل این نیروها با نهادهای دولتی سوریه به پایان رسیده است.

این تحول در چارچوب روند توافق‌شده میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه برای ادغام ساختارهای نظامی و امنیتی و تعیین جایگاه نیروهای SDF در ساختار دولت مرکزی سوریه صورت گرفته است.