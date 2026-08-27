نچیروان بارزانی: ادغام «قسد» با نیروهای سوریه گامی مهم برای تقویت امنیت و ثبات است
به گزارش کردپرس، نچیروان ادریس بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق، در پیامی اعلام کرد: از پیشرفتِ چشمگیر در روند ادغام «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) SDF با نیروهای دولتی سوریه و همچنین گامهای برداشتهشده برای اجرای توافقهای حاصلشده میان آنها استقبال میکنم. این امر را تحولی مهم در راستای تقویتِ امنیت و ثباتِ سوریه میدانم و از تمامی احزاب کُرد و گروههای مختلفِ سوری میخواهم که از این اقدامات، حمایت کرده و به موفقیت آنها کمک کنند.
در ادامه این پیام رئیس اقلیم کُردستان عراق درباره ادغام «نیروهای دمکراتیک سوریه» در ساختارهای دولت سوریه آمده است: برای بینش خردمندانه جناب رئیسجمهور «احمد الشرع»، رویکرد مسئولانه ایشان در حلوفصل مسائل از طریق گفتوگو و تفاهم متقابل و همچنین رهبریشان در هدایت سوریه به سوی آیندهای بهتر، ارزش و احترام بسیاری قائلم و آن را میستایم. همچنین از نقش و تلاشهای جناب «مظلوم عبدی» در تضمین موفقیت این روند، تشکر و قدردانی میکنم.
در بخش دیگری از پیام آقای بارزانی ذکر شده است: ما مشتاقانه در انتظار تکمیل این روند هستیم؛ فرایندی که آغازگر مرحلهای تازه در سوریه خواهد بود؛ مرحلهای که در آن، حقوق تمامی شهروندان با تمام اقوام، اقلیتها و مذاهبش را تضمین کند و کشور را به سوی صلح، امنیت، ثبات، بازسازی و رفاه بیشتر سوق دهد.
بارزانی: از تصمیم آمریکا برای حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال میکنم
رئیس اقلیم کُردستان عراق در بخش دیگری از پیامش اعلام کرد: همچنین از تصمیم ایالات متحده آمریکا برای حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم استقبال میکنم؛ اقدامی مهم که در راستای حمایت از احیا، ثبات و شکوفایی سوریه و نیز کمک به بازگشت این کشور به جایگاه طبیعی خود در منطقه و جهان، قلمداد میشود.
در بخش پایانی پیام نچیروان بارزانی آمده است: امیدواریم این گام به ساختن آیندهای امن، کمک کند که حقوق تمامی ارکان جامعه سوریه را تضمین نماید، افقهای وسیعتری را برای توسعه روابط با عراق و اقلیم کُردستان بگشاید و همکاریها را در زمینههای گوناگون به گونهای گسترش دهد؛ که تأمینکننده منافع متقابل باشد.
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