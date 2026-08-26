توقف کامل روند بازگشت آوارگان سرهکانی در پی حملات مسلحانه شبهنظامیان
به گزارش کردپرس، «اورهان کمال» هماهنگکننده انجمن همبستگی و از آوارگان سرهکانی، در گفتوگو با روداو اعلام کرد که وضعیت امنیتی در سرهکانی و گرهسپی مناسب نیست و نبود امنیت مهمترین مانع در مسیر بازگشت آوارگان این دو منطقه به شمار میرود. وی همچنین گفت شماری از خانهها و املاک ساکنان همچنان در اختیار افرادی از مناطق دیگر سوریه قرار دارد و وجود مین در مسیرهای اصلی منتهی به سرهکانی نیز امکان بازگشت امن خانوادهها را با مشکل مواجه کرده است.
اورهان کمال با اشاره به وضعیت کاروان نخست بازگشت آوارگان گفت این کاروان بر اساس گزارش انجمن همبستگی، از ۴۱۰ خانواده تشکیل شده بود که حدود ۴۰ خانواده از میان آنها کُرد بودند.
به گفته وی، پس از رسیدن آوارگان به شهر خود، این کاروان در ۲۳ مورد هدف حمله قرار گرفت که ۲۱ حمله علیه کُردها و دو حمله نیز علیه عربها انجام شده است.
در پی تهدیدها و حملات افراد مسلح، حدود ۵۰ خانواده ناچار شدند بار دیگر شهر را ترک کنند. این حملات و شرایط امنیتی موجب شده است آوارگان نسبت به بازگشت مجدد به مناطق محل سکونت خود دچار تردید شوند.
موانع بازگشت آوارگان
اورهان کمال با اشاره به مهمترین موانع بازگشت آوارگان سرهکانی و گرهسپی گفت نبود امنیت، یکی از اصلیترین مشکلات موجود است. وی همچنین اشغال خانهها و املاک مردم و بسته بودن مسیرهای اصلی بر اثر وجود مین را از دیگر موانع بازگشت عنوان کرد.
به گفته وی، ادامه این شرایط باعث شده است خانوادههایی که قصد بازگشت به خانه و املاک خود را دارند، امکان بازگشت ایمن و پایدار نداشته باشند.
وضعیت آوارگان شهبا
در همین حال، روند تخلیه مدارس محل اسکان آوارگان در منطقه شهبا نیز به پایان رسیده و تلاشها برای یافتن راهکاری برای وضعیت این خانوادهها ادامه دارد.
«مفناس جمعه کلو» از آوارگان شهبا، اعلام کرد نشستی میان کمیته آموزش، شورای شهبا و مدیریت قامشلو در حال برگزاری است تا راهکاری برای خانوادههایی که در مدارس اسکان یافتهاند و همچنین دانشآموزان این خانوادهها پیدا شود.
کلو با اشاره به نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی گفت باید مقدمات لازم در تمامی مدارس فراهم شود تا دانشآموزان بتوانند تحصیل خود را ادامه دهند.
وی تأکید کرد باید برای خانوادههایی که همچنان در مدارس سکونت دارند، راهحلی پیدا شود تا مدارس بتوانند برای آغاز فعالیت آموزشی آماده شوند.
در مجموع، به دلیل تداوم ناامنی و نبود شرایط مناسب برای بازگشت، مسیر بازگشت آوارگان سرهکانی، گرهسپی و شهبا همچنان مسدود مانده و سرنوشت هزاران آوارهای که خواهان بازگشت به مناطق خود هستند، به حل مسائل امنیتی و فراهم شدن شرایط بازگشت امن و پایدار وابسته است.
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