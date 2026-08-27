بغداد درخواست اقلیم برای تأمین بنزین یارانهای را رد کرد
به گزارش کردپرس، سیپان شیروانی، نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس نمایندگان عراق، روز پنجشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۶ اعلام کرد وزارت نفت عراق به درخواست رسمی دولت اقلیم کردستان برای تأمین بنزین پاسخ داده است.
بر اساس نامه رسمی این وزارتخانه که به امضای وزیر نفت عراق رسیده، دولت اقلیم کردستان درخواست کرده بود روزانه ۱۵ هزار بشکه بنزین با همان نرخ یارانهای مورد استفاده در دیگر استانهای عراق برای شهروندان اقلیم تأمین شود.
وزارت نفت عراق در پاسخ خود، دلیل رد این درخواست را تحولات ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره تأمین سوخت عنوان کرده است.
در این نامه همچنین آمده است که به دلیل افزایش دما و رشد قابلتوجه مصرف داخلی سوخت در عراق، ذخایر استراتژیک این کشور به پایینترین سطح خود رسیده است.
بغداد اعلام کرده است که با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر توانایی ارسال هیچ میزان اضافی بنزین به اقلیم کردستان را ندارد.
شهروندان اقلیم کردستان در پی افزایش قیمت بنزین و کاهش عرضه آن با مشکلاتی مواجه شدهاند و منتظر اقدامات دولت فدرال برای حل این بحران هستند.
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