مشکل تأمین زمین مسکن ملی پیرانشهر حل شد
به گزارش کردپرس، کمال حسینپور اظهار کرد: پس از تصویب طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۹، به دلیل نبود زمین، امکان تحویل واحدهای این طرح در شهر پیرانشهر فراهم نشده بود اما با همکاری و پیگیری مسئولان شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی استان، این سایت آمادهسازی شده و ۲۲۰ قطعه نیز برای واگذاری به مردم قرعهکشی شده است.
وی افزود: ۹۰ هکتار دیگر نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای واگذاری به مردم الحاق شده است تا این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن محرومین و سایر طرحها مورد استفاده قرار گیرد تا زمینه تأمین زمین برای مردم و جوانان این شهر فراهم شود.
نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب طرح جامع پیرانشهر و الحاق نزدیک به ۶۰۰ هکتار به شهر، چشمانداز مناسبی برای توسعه شهر، کاهش حاشیهنشینی و رفع مشکلات مربوط به خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز ایجاد می شود.
حسینپور در پایان از همکاری و پیگیری مسئولان شهرستان و استان در تامین زمین و امکانات لازم جهت به نتیجه رسیدن این سایت قدردانی کرد.
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