مطالبهای برای پایان تبعیض و پاسخگویی در ورزش آذربایجان غربی/دیاکو توتونچی
کردپرس- در شهرستان مهاباد، بخشی از جامعه ورزش دوچرخهسواری بر این باور است که طی سالهای گذشته، ظرفیتها و مطالبات این شهرستان آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و برخی موانع اداری و مدیریتی، به جای آنکه در مسیر توسعه ورزش قرار گیرند، به عاملی برای فرسایش انگیزه ورزشکاران و فعالان این حوزه تبدیل شدهاند.
آنچه بیش از هر چیز نیازمند بررسی و پاسخگویی است، وجود یا عدم وجود تبعیض در تخصیص امکانات، حمایت از ورزشکاران، برگزاری اردوها و مسابقات، صدور مجوزها، پشتیبانی از هیئتهای ورزشی و نحوه تعامل مدیریت ورزش استان با شهرستانها است. اگر چنین تبعیضی وجود ندارد، شایسته است
مسئولان مربوطه با ارائه مستندات و توضیحات روشن، افکار عمومی و جامعه ورزش را در جریان روند تصمیمگیریها قرار دهند.
همچنین طرح ادعاهایی درباره تأثیر رویکردهای قومگرایانه یا نگاههای تبعیضآمیز بر مدیریت ورزش، موضوعی نیست که بتوان درباره آن صرفاً با کلیگویی یا اتهامزنی قضاوت کرد؛ بلکه لازم است نهادهای مسئول و مراجع نظارتی، در صورت وجود مستندات، موضوع را بهصورت دقیق و بیطرفانه بررسی کنند. ورزش، عرصه رقابت سالم و برابری فرصتهاست و نباید تحت تأثیر گرایشهای قومی، سیاسی، محفلی یا منافع فردی قرار گیرد.
از سوی دیگر، انتظار میرود مدیریت اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد، فراتر از انجام امور روزمره اداری، نقش خود را بهعنوان نماینده و مدافع حقوق جامعه ورزش شهرستان و هیئتهای ورزشی با جدیت بیشتری ایفا کند. ورزشکاران و هیئتهای ورزشی حق دارند بدانند مطالباتشان چگونه پیگیری میشود، موانع موجود چیست و مسئولان برای رفع آنها چه اقداماتی انجام دادهاند.
همین مطالبه از ادارهکل ورزش و جوانان استان نیز وجود دارد. پاسخگویی شفاف، ارائه گزارش عملکرد و تبیین معیارهای توزیع امکانات و حمایتهای ورزشی میتواند بسیاری از ابهامات و برداشتهای موجود را برطرف کند.
این یادداشت نه با هدف تخریب اشخاص، بلکه در راستای تنویـر افکار عمومی، طرح مطالبات جامعه ورزش و شنیدهشدن صداهایی است که ممکن است تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند. نقد عملکرد مدیران و مطالبه پاسخگویی، حق جامعه و رسانه است؛ همانگونه که دفاع از حیثیت و حقوق اشخاص نیز مستلزم آن است که هر ادعا، بر پایه مستندات و از مسیر قانونی بررسی شود.
امید است ورزش استان آذربایجان غربی به عرصهای برای عدالت، شایستهسالاری، برابری فرصتها و حمایت از استعدادهای ورزشی تبدیل شود؛ نه محلی برای اعمال سلیقه، شکلگیری مناسبات محفلی، رانت، سیاسیکاری یا تشدید اختلافات قومی.
مطالبه روشن جامعه دوچرخهسواری این است: معیار حمایت، توانمندی و شایستگی ورزشی باشد؛ نه جغرافیا، قومیت، روابط و ملاحظات غیرورزشی.
اکنون انتظار میرود مسئولان ذیربط، بهجای سکوت، با شفافیت و ارائه مستندات به پرسشها و مطالبات مطرحشده پاسخ دهند. اگر عملکردها بر مبنای عدالت و ضوابط قانونی بوده است، تبیین شفاف آن میتواند به رفع ابهامات و بازگشت اعتماد جامعه ورزش کمک کند.
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