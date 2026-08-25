سارقان موبایل فروشی های «مهابادمال» دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامي استان از دستگيري سارقان موبايل مجتمع تجاري با کشف40دستگاه تلفن همراه به ارزش بيش از 70 ميليارد ريال، در شهرستان مهاباد خبر داد .

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلماني در تشريح جزئيات اين خبر اظهار کرد: در پي وقوع سرقت تعداد زيادي تلفن همراه در داخل يکي از مجتمع هاي تجاري شهرستان مهاباد، موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

او افزود: در بررسي سرنخ هاي به دست آمده، كارآگاهان موفق شدند 2 نفر از سارقان سابقه دار -که در قالب يک تيم اقدام به سرقت مي نمودند - را در اين خصوص شناسايي و در يک عمليات غافلگيرانه، در شهرستان مهاباد دستگير نمايند.

فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي تصريح کرد: متهمين درتحقيقات تكميلي و مواجهه با دلايل و مدارک پليس، به انجام سرقت 40فقره تلفن همراه از داخل يک باب مغازه داخل مجتمع تجاري به ارزش تقريبي 70ميليارد ريال اعتراف کردند.

او ادامه داد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان، تمامي اموال مسروقه کشف و ضمن هماهنگي با مرجع قضائي تحويل مالباختگان شدند.

سردار سلماني در پايان تاکید کرد: شهروندان عزيز نقش مهمي در ارتقاء امنيت اجتماعي در سطح جامعه دارند و از اين رو مي توانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طريق شماره تلفن 110 به مرکز فوريت هاي پليس اعلام و همچنين هر گونه پيشنهاد، انتقاد و تقدير از عملکرد پليس را به سامانه 197 گزارش کنند.