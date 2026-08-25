۹ هزار میلیارد ریال طرح ارتباطی در کردستان بهره برداری می شود

سرویس کردستان - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: به مناسبت هفته دولت، چندین پروژه استراتژیک در حوزه های زیرساختی، توسعه شبکه ملی اطلاعات و خدمات بانکی الکترونیک استان با بیش از ۹ هزار میلیارد ریال هزینه، بهره برداری می شود.

به گزارش کرد پرس، آرام حیدری در گفت و گو با خبرنگاران، با بیان اینکه هفته دولت طرح تقویت شبکه سوئیچینگ با اعتباری بیش از ۷۲.۹ میلیارد ریال، افتتاح می شود، اظهار کرد: شاهد راه اندازی و بهره برداری از شبکه سوئیچینگ بین شهری و بین الملل خواهیم بود که در این مرحله، ۲۵ درصد از این شبکه (معادل ۳۵ مرکز سوئیچینگ) به روزرسانی و تقویت شده است.

وی افزود: در راستای اجرای طرح USO، دسترسی پرسرعت ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات فراهم شد تا گامی دیگر در جهت برقراری عدالت دیجیتال در مناطق روستایی و محروم با اعتباری معادل ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال برداشته شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: اجرای فیبر نوری، توسعه سیستم های انتقال، سوئیچینگ، دیتا، توسعه ساختمان و تأمین توان ۷۲ مرکز مخابراتی در سطح استان با سرمایه گذاری پنج هزار و ۹۴۰ میلیارد ریالی، در هفته دولت بهره برداری می شود.

به گفته حیدری، در حوزه خدمات مالی، سه باجه بانکی پست بانک در روستاهای بهارلو، بله دستی و دزلی با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

وی یادآور شد: تلاش ما در مجموعه ارتباطات استان، حرکت در مسیر هوشمندسازی و تامین زیرساخت های پایدار برای تمامی نقاط استان است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این پروژه ها تنها بخشی از نگاه ویژه دولت به توسعه متوازن فناوری اطلاعات در استان کردستان است و امیدواریم با بهره برداری از آن ها، شاهد بهبود خدمات رسانی به مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در استان باشیم.