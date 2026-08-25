۲۰۱ پروژه برق رسانی با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان در کردستان افتتاح می شود

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از افتتاح و بهره برداری ۲۰۱ پروژه برق رسانی، توسعه، بهسازی و اصلاح شبکه های برق استان با اعتباری بالغ بر ۳۲۰.۱ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی با اشاره به برنامه های این شرکت در هفته دولت، اظهار کرد: امسال ۲۰۱ پروژه در حوزه برق رسانی، بهسازی و توسعه شبکه های برق استان در قالب برنامه های هفته دولت افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: مجموع اعتبار این پروژه ها ۳۲۰.۱ میلیارد تومان است و با هدف رفع افت ولتاژ، توسعه شبکه برق روستایی، تأمین برق پروژه های نهضت ملی مسکن و رفع محدودیت های شبکه در نقاط شهری و روستایی استان اجرا شده است.

سلطانی با اشاره به مهم ترین پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در هفته دولت، بیان کرد: طرح توسعه و بازآرایی شبکه در قالب ۴۴ پروژه، از جمله طرح های مهم این ایام است که با اعتباری بالغ بر ۷۲.۷ میلیارد تومان اجرا شده و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی گفت: رفع ضعف ولتاژ و کاهش بار پست های توزیع در شهرستان های کامیاران، سقز، مریوان، دیواندره و بانه از مهم ترین اهداف اجرای این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: توسعه و بهسازی شبکه برق ۱۲۰ روستای استان نیز از دیگر طرح های مهم هفته دولت است که با اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان اجرا شده و در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

سلطانی تأمین برق پروژه های نهضت ملی مسکن در شهرهای سنندج، بیجار و دیواندره را از دیگر پروژه های مهم عنوان کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان اجرا شده و آماده بهره برداری است.

وی همچنین از بهره برداری طرح های تأمین برق، روشنایی معابر، اصلاح و جابه جایی شبکه و رفع حریم در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این طرح ها نیز با اعتباری بالغ بر ۲۵.۴ میلیارد تومان اجرا شده و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرند.

سلطانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش زمان خاموشی ها، اظهار کرد: طرح ایجاد قدرت مانور و نصب تجهیزات جانبی روی خطوط ۲۰ کیلوولت هوایی و همچنین نصب ۱۴ دستگاه سکسیونر مانوری برای چاه های آب کشاورزی، با هدف مدیریت بار و گذر موفق از پیک مصرف، از دیگر پروژه های این شرکت است که با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان اجرا شده و در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین به پروژه توسعه شبکه برق در شهرستان بانه اشاره کرد و گفت: پنج کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان در این شهرستان اجرا شده و در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: این پروژه با هدف توسعه فیدر، رفع ضعف ولتاژ و تأمین برق متقاضیان جدید اجرا شده است و با بهره برداری از آن، ظرفیت شبکه برق بانه برای پاسخگویی به نیازهای جدید افزایش خواهد یافت.

سلطانی تأکید کرد: هدف از اجرای این پروژه ها صرفاً توسعه فیزیکی شبکه نیست، بلکه رفع مشکلات موجود، افزایش پایداری و کیفیت برق رسانی و آماده سازی شبکه برای پاسخگویی به نیازهای جدید استان از اهداف اصلی این طرح هاست.