کارمند اداره پست سنندج قربانی حمله مرگبار شد

سرویس کردستان - یک کارمند زن اداره پست سنندج صبح امروز در مسیر محل کار خود مورد حمله قرار گرفت و جان باخت؛ تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری عامل این حادثه آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، بر اساس اطلاعات اولیه، این زن ۲۷ ساله صبح امروز هنگام عزیمت به محل کار، در یکی از خیابان های سنندج مورد حمله فردی قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پس از وقوع این حادثه، نیروهای انتظامی و پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و بررسی های تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان این قتل و مشخص شدن انگیزه وقوع آن در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس گزارش های اولیه، فرد مهاجم پس از وقوع حادثه از محل متواری شده است؛ جزئیات بیشتری درباره هویت عامل حادثه، انگیزه قتل و نحوه دقیق وقوع آن تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده است.

مراجع انتظامی و قضایی استان کردستان در حال بررسی ابعاد این پرونده هستند و اطلاعات تکمیلی پس از مشخص شدن نتایج تحقیقات و اعلام رسمی مراجع ذی صلاح منتشر خواهد شد.