خبر نویسنده: 3241 ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۲:۰۲ زمان مطالعه: 2 دقیقه ★ — ( ۰ )

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خرید تضمینی ۶۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان گفت: از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون ۶۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

به گزارش کرد پرس، موسی آرتن در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه از مجموع گندم خریداری شده در استان، ۶۳۰ هزار تن در سامانه سیفا ثبت شده و ارزش این میزان گندم ۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شده است. وی اظهار کرد: بیشترین میزان خرید گندم در استان مربوط به شهرستان های بیجار با ۱۳۲ هزار تن، دیواندره و سقز هر کدام با ۱۱۱ هزار تن، قروه با ۱۱۰ هزار تن، دهگلان با ۱۰۲ هزار تن و کامیاران با ۵۰ هزار تن بوده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان افزود: در سنندج ۱۳ هزار تن، مریوان ۲ هزار و ۲۰۰ تن، بانه سه هزار و ۱۰۰ تن و سروآباد ۸۳۴ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. آرتن با اشاره به محل تحویل گندم های خریداری شده، اظهار کرد: هفت هزار و ۵۰۰ تن از این محصول توسط مراکز خرید دولتی، ۲۳۱ هزار تن توسط سیلوهای بخش خصوصی، ۷۶ هزار تن توسط کارخانه های آردسازی و بیش از ۳۰۰ هزار تن نیز توسط مراکز تعاون روستایی خریداری شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان افزود: این میزان گندم در قالب ۱۸۰ هزار محموله از ۶۵ هزار و ۸۲۰ کشاورز تحویل مراکز خرید شده است. آرتن گفت: تاکنون ۲۶۳ هزار تن از گندم خریداری شده برای تامین نیاز استان ها و کارخانه های داخل و خارج از کردستان حمل شده است. وی ادامه داد: بخشی از این محموله ها به استان های اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، قم، کرمان، گیلان، هرمزگان و یزد ارسال شده که از مجموع محصول حمل شده به این استان ها، ۱۳ هزار و ۷۸۵ تن از طریق حمل ونقل ریلی منتقل شده است. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کردستان با اشاره به روند خرید گندم در استان، اظهار کرد: آهنگ خرید روزانه گندم اکنون به حدود ۶ هزار تن رسیده و در بسیاری از شهرستان های استان، خرید به مراحل پایانی خود رسیده است. آرتن بیان کرد: در حال حاضر عملیات خرید گندم در شهرستان دیواندره همچنان ادامه دارد و با پایان برداشت در این منطقه، خرید تضمینی گندم در استان نیز به پایان خواهد رسید.