سرخط خبرهای 2شهریور خبرگزاری کردپرس

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مسائل سیاسی و آموزشی کردهای سوریه هنوز حل نشده است

تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، با اشاره به پیشرفت در روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت دمشق گفت مسائل سیاسی و آموزشی مرتبط با مسئله کردها همچنان حل‌نشده باقی مانده و واشنگتن برای حل این مسائل به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد.

شکایت جدید علیه دولت اقلیم؛ درخواست محدود شدن اختیارات کابینه نهم

دادگاه فدرال عراق برای رسیدگی به شکایت خواهان محدود شدن اختیارات کابینه نهم دولت اقلیم کردستان، جلسه‌ای در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تعیین کرد.

دولت موقت سوریه حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق را محکوم کرد

وزارت خارجه دولت موقت سوریه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده «مزرعة بیت جن» در حومه غربی دمشق را محکوم کرد.

سهم یک درصدی درآمدهای اقلیم کردستان از کل درآمدهای عراق

درآمدهای دولت اقلیم کردستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به بیش از ۳۸۳ میلیارد دینار رسیده است؛ رقمی که تنها یک درصد از مجموع درآمدهای دولت عراق در این مدت را تشکیل می‌دهد.