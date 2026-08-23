کردپرس
محل قرارگیری بنر تبلیغاتی (728x90)
2100 کارت سوخت از جایگاه های عرضه سوخت منطقه کردستان کشف شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۰۹:۴۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

2100 کارت سوخت از جایگاه های عرضه سوخت منطقه کردستان کشف شد

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان از کشف و ضبط بیش از 2100 عدد کارت سوخت غیرمجاز از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: به دنبال بازدیدهای دوره ای و غیر مترقبه گروه های بازرسی این منطقه از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان، بررسی سامانه ها و بازدید دوربین های مدار بسته در راستای ساماندهی عرضه فرآورده های نفتی وپیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، تعداد 2 هزار و 100 عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط شد.

وی افزود: اغلب این کارت های سوخت  مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد ازمسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیر قانونی از کارت ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال  شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمت فرآورده در دو سوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط، این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدید های مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام می کند.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
کارمند اداره پست سنندج قربانی حمله مرگبار شد
خبر قبلی
کارمند اداره پست سنندج قربانی حمله مرگبار شد
خرید تضمینی ۶۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستان
خبر بعدی
خرید تضمینی ۶۳۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستان
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.