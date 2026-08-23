2100 کارت سوخت از جایگاه های عرضه سوخت منطقه کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: به دنبال بازدیدهای دوره ای و غیر مترقبه گروه های بازرسی این منطقه از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی استان، بررسی سامانه ها و بازدید دوربین های مدار بسته در راستای ساماندهی عرضه فرآورده های نفتی وپیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، تعداد 2 هزار و 100 عدد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه ها و افراد سودجو کشف و ضبط شد.

وی افزود: اغلب این کارت های سوخت مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد ازمسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیر قانونی از کارت ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمت فرآورده در دو سوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط، این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدید های مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام می کند.