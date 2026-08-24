کتاب «از قفل شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» در سنندج رونمایی شد

سرویس کردستان - کتاب «از قفل شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» نوشته بهروز ابراهیم آبادی با محوریت بررسی موانع توسعه کردستان و ارائه راهکارهایی برای خروج استان از قفل شدگی ساختاری، روز یکشنبه در سنندج رونمایی شد.

به گزارش کرد پرس، کتاب «از قفل شدگی ساختاری تا توسعه پایدار» نوشته بهروز ابراهیم آبادی روز یکشنبه در آیینی با حضور جمعی از مسئولان، استادان دانشگاه و کارشناسان در سنندج رونمایی شد.

نویسنده این اثر اظهار کرد: ایده نگارش کتاب از این پرسش شکل گرفت که چرا کردستان با وجود برخورداری از ظرفیت های انسانی، اقتصادی و مزیت های نسبی، هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در مسیر توسعه دست یابد.

بهروز ابراهیم آبادی افزود: مسئله اصلی کردستان کمبود منابع و ظرفیت نیست، بلکه ساختارهایی است که نتوانسته اند این ظرفیت ها را به خروجی مؤثر و موتور محرک توسعه پایدار تبدیل کنند.

وی «قفل شدگی ساختاری» را محور اصلی پژوهش این کتاب دانست و گفت: این اثر ضمن بررسی مشکلات موجود، راه های خروج از وضعیت قفل شدگی ساختاری و یک مدل کلان برای توسعه استان را بررسی و ارائه می کند.

نویسنده کتاب همچنین با اشاره به تاثیر تحولات جمعیتی، منطقه ای و فناوری بر آینده اقتصاد کردستان، تاکید کرد: باید از هم اکنون برای مواجهه با این تغییرات برنامه ریزی کرد.

ابراهیم آبادی گفت: ارزش واقعی پژوهش زمانی مشخص می شود که زمینه نقد، گفت وگو و تولید آثار و پژوهش های جدید را فراهم کند.