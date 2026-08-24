مقایسه وضعیت درامد شغل وکالت در ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق + جدول
صنعت وکالت و میزان درآمد وکیل پایه یک دادگستری در ایران، حکومت مرکزی عراق (بغداد و بصره) و اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه) به دلایلی مانند ثبات اقتصادی، واحد پول، ساختار حقوقی و میزان حضور شرکتهای بینالمللی تفاوتهای قابلتوجهی دارد.
تحلیل وضعیت وکالت در سه منطقه
ایران:
- به دلیل تورم بالا، افت ارزش ریال و اشباع بازار کار پس از تصویب «قانون تسهیل مجوزها»، میانگین درآمد واقعی وکلا کاهش یافته است. درآمدها نوسان بسیار زیادی دارد؛ وکلا در حوزههای ملکی، ملکی-تجاری و مالی درآمد عالی دارند، اما بخش قابلتوجهی از وکلای تازهکار با دشواری مالی مواجه هستند.
عراق (حکومت مرکزی):
ثبات نسبی واحد پول (دینار) و پروژههای عظیم بازسازی، نفتی و تجاری در بغداد و بصره، بازار کار بکری ایجاد کرده است.
پروندههای شرکتی، داوری بینالمللی و دعاوی تجاری در این کشور درآمد دلاری یا دیناری بسیار بالا و ثابتی را برای وکلا به همراه دارد.
اقلیم کردستان عراق:
اربیل به عنوان مرکز تجاری و اداری اقلیم، میزبان شرکتهای خارجی متعدد است.
درآمد وکالت در اربیل و سلیمانیه ارزی (دینار/دلار) بوده و حجم زیاد سرمایهگذاری در بخش مسکن و تجارت، درآمد سرانهای بالاتر از ایران برای وکلا ایجاد کرده است.
جدول مقایسهای وضعیت درآمد و بازار کار وکالت
شاخص / ویژگیایرانعراق (بغداد و جنوب)اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه)متوسط درآمد ماهانه (تخمینی)۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار (به ریال)۱,۸۰۰ تا ۵,۵۰۰ دلار۱,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلارواحد دریافت حقالوکالهریال (تاثیرپذیر از تورم)دینار عراق / دلار آمریکادینار عراق / دلار آمریکاسیستم حقوقیفقه شیعه + حقوق مدنی فرانسویقانون مدنی عراق + فقه اسلامیقوانین اختصاصی اقلیم + قانون مدنی عراقنهاد صادرکننده پروانهکانون وکلای دادگستری / مرکز وکلانقابة المحامين العراقيين (بغداد)کانون وکلای کردستان (سندیکای پاریزهران)حوزههای پردرآمدملک، دعاوی مالی، طلاق، پروندههای کیفرینفت و انرژی، تجاری بینالملل، ثبت شرکتهااملاک و ساختوساز، سرمایهگذاری خارجی، تجارتشرایط ورود اتباع خارجیوکالت مستقیم نیازمند تابعیت ایران استوکالت مستقیم نیازمند تابعیت عراقی استنیازمند تابعیت؛ اما امکان مشاوره حقوقی به شرکتها فعال استرقابت و اشباع بازاربسیار بالا (بهویژه برای تازهکاران)متوسط تا پایین (کمبود وکیل بینالمللی)متوسط (تقاضای بالا در اربیل)
نکات کلیدی برای وکلای ایرانی
۱. عدم امکان وکالت مستقیم در دادگاهها: اتباع ایرانی بدون داشتن تابعیت عراق یا پذیرش در کانون وکلای بغداد/اقلیم (نقابة المحامين) نمیتوانند مستقیماً در دادگاههای عراق یا اقلیم کردستان اعلام وکالت کنند.۲. فرصت مشاوره حقوقی (Legal Advisor): وکلای ایرانی تسلطیافته به زبان عربی یا انگلیسی (و کردی برای اقلیم) میتوانند به عنوان مشاور حقوقی در موسسات حقوقی عراقی، شرکتهای صادرات-واردات، یا پروژههای عمرانی عابر مرزی فعالیت کنند و درآمد دلاری داشته باشند.
بیشترین پرونده ها در هر کدام مربوط به چیست ؟ + جدول
تفاوت پرحجمترین و سودآورترین پروندهها در ایران، حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان کاملاً تابع ساختار اقتصادی، بستر سیاسی و چالشهای اجتماعی هر منطقه است.
تحلیل علت تفاوت پروندهها
ایران:
مشکلات اقتصادی، نوسانات ریال و فشار بر معیشت باعث شده پروندههای مربوط به مطالبه وجه و چک در راس پروندههای حقوقی و سرقت تعزیری در راس پروندههای کیفری قرار گیرند.
پروندههای طلاق توافقی و مهریه نیز دادگاههای خانواده را کاملاً درگیر کردهاند. و درامد وکیل طلاق توافقی بسیار خوب هست.
عراق (حکومت مرکزی):
دوره پس از نبرد با داعش و تلاش برای جذب سرمایه، پروندههای فساد مالی، بازپسگیری املاک مصادرهشده و تروریسم/عفو عمومی را در دادگاههای کیفری پرتکرار کرده است.
- در بخش حقوقی نیز پروندههای
شرکتی، نفت و انرژی، و انحصار ورثه
- به دلیل ساختار عشایری/سنتی غلبه دارند.
اقلیم کردستان:
- اربیل و سلیمانیه به دلیل رشد شدید ساختوساز و تجاریسازی، شاهد بیشترین پروندهها در حوزه
قراردادهای املاک و سرمایهگذاری
- هستند. همچنین دعاوی خانوادگی (طلاق و احوال شخصیه) و اختلافات مرزی/گمرکی تجارت با ایران و ترکیه حجم زیادی از محاکم را اشغال کردهاند.
جدول پرتکرارترین و سودآورترین پروندههای دادگستری
بیشترین پروندههای کیفری (از نظر تعداد)بیشترین پروندههای حقوقی مربوط به حقوق خانواده هست (از نظر تعداد)پردرآمدترین/سودآورترین هست و برای وکیل خانواده بیشترین تعداد پرونده وجود دارد.
۱. سرقت تعزیری
۲. ضرب و جرح عمدی
۳. توهین و تهدید
۴. کلاهبرداری
۱. مطالبه وجه و چک
۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
۳. طلاق توافقی و مهریه
۴. الزام به تنظیم سند رسمی
۱. دعاوی ملکی و اراضی سنگین
۲. دعاوی مالی/تجاری بالای میلیارد
۳. جرایم اقتصادی و مفاسد
۴. ثبت برند و دعاوی مالیاتی
عراق (بغداد و جنوب)
۱. جرایم فساد مالی و اختلاس
۲. پروندههای امنیتی و تروریسم
۳. نزاعهای قبیلهای (الدقة العشائرية)
۴. قاچاق کالا و ارز
۱. دعاوی بازپسگیری املاک
۲. انحصار ورثه و تقسیم ارث
۳. دعاوی احوال شخصیه (طلاق و حضانت)
۴. بطلان یا اجرای قراردادهای تجاری
۱. داوریهای بینالمللی نفت و انرژی
۲. تنظیم قراردادهای شرکتهای خارجی
۳. مناقصات و پروژههای دولتی (عمرانی)
۴. ثبت شرکت و وصول مطالبات دلاری
اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه)
۱. کلاهبرداریهای مالی و سرمایهگذاری
۲. جرایم سایبری و شبکه اجتماعی
۳. تصادفات و صدمات غیرعمدی
۴. قاچاق مرزی
۱. اختلافات پروژههای مسکن و املاک
۲. چکهای برگشتی دیناری/دلاری
۳. طلاق و نفقه (احوال شخصیه)
۴. فسخ قراردادهای مشارکتی
۱. قراردادهای سرمایهگذاری خارجی (FDIs)
۲. دعاوی شرکتهای تجاری ترکیه/ایران
۳. پروندههای ملکی و مستغلات اربیل
۴. دعاوی مالیاتی و گمرکی واردات
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