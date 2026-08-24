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مقایسه وضعیت درامد شغل وکالت در ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق + جدول
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۸:۰۹ زمان مطالعه: 5 دقیقه (۰)
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مقایسه وضعیت درامد شغل وکالت در ایران و عراق و اقلیم کردستان عراق + جدول

در حالی که وکلای ایرانی به دلیل تورم و اشباع بازار با افت درآمد مواجه‌اند، وکلای عراق و اقلیم کردستان از درآمدهای دلاری تا ۵۵۰۰ دلار در ماه برخوردارند.

صنعت وکالت و میزان درآمد وکیل پایه یک دادگستری در ایران، حکومت مرکزی عراق (بغداد و بصره) و اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه) به دلایلی مانند ثبات اقتصادی، واحد پول، ساختار حقوقی و میزان حضور شرکت‌های بین‌المللی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد.

تحلیل وضعیت وکالت در سه منطقه

ایران:

  • به دلیل تورم بالا، افت ارزش ریال و اشباع بازار کار پس از تصویب «قانون تسهیل مجوزها»، میانگین درآمد واقعی وکلا کاهش یافته است. درآمدها نوسان بسیار زیادی دارد؛ وکلا در حوزه‌های ملکی، ملکی-تجاری و مالی درآمد عالی دارند، اما بخش قابل‌توجهی از وکلای تازه‌کار با دشواری مالی مواجه هستند.


عراق (حکومت مرکزی):

ثبات نسبی واحد پول (دینار) و پروژه‌های عظیم بازسازی، نفتی و تجاری در بغداد و بصره، بازار کار بکری ایجاد کرده است.

پرونده‌های شرکتی، داوری بین‌المللی و دعاوی تجاری در این کشور درآمد دلاری یا دیناری بسیار بالا و ثابتی را برای وکلا به همراه دارد.


اقلیم کردستان عراق:

اربیل به عنوان مرکز تجاری و اداری اقلیم، میزبان شرکت‌های خارجی متعدد است.

درآمد وکالت در اربیل و سلیمانیه ارزی (دینار/دلار) بوده و حجم زیاد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و تجارت، درآمد سرانه‌ای بالاتر از ایران برای وکلا ایجاد کرده است.

 

جدول مقایسه‌ای وضعیت درآمد و بازار کار وکالت

شاخص / ویژگیایرانعراق (بغداد و جنوب)اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه)متوسط درآمد ماهانه (تخمینی)۲۰۰ تا ۱,۵۰۰ دلار (به ریال)۱,۸۰۰ تا ۵,۵۰۰ دلار۱,۵۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلارواحد دریافت حق‌الوکالهریال (تاثیرپذیر از تورم)دینار عراق / دلار آمریکادینار عراق / دلار آمریکاسیستم حقوقیفقه شیعه + حقوق مدنی فرانسویقانون مدنی عراق + فقه اسلامیقوانین اختصاصی اقلیم + قانون مدنی عراقنهاد صادرکننده پروانهکانون وکلای دادگستری / مرکز وکلانقابة المحامين العراقيين (بغداد)کانون وکلای کردستان (سندیکای پاریزه‌ران)حوزه‌های پردرآمدملک، دعاوی مالی، طلاق، پرونده‌های کیفرینفت و انرژی، تجاری بین‌الملل، ثبت شرکت‌هااملاک و ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارتشرایط ورود اتباع خارجیوکالت مستقیم نیازمند تابعیت ایران استوکالت مستقیم نیازمند تابعیت عراقی استنیازمند تابعیت؛ اما امکان مشاوره حقوقی به شرکت‌ها فعال استرقابت و اشباع بازاربسیار بالا (به‌ویژه برای تازه‌کاران)متوسط تا پایین (کمبود وکیل بین‌المللی)متوسط (تقاضای بالا در اربیل)

نکات کلیدی برای وکلای ایرانی

۱. عدم امکان وکالت مستقیم در دادگاه‌ها: اتباع ایرانی بدون داشتن تابعیت عراق یا پذیرش در کانون وکلای بغداد/اقلیم (نقابة المحامين) نمی‌توانند مستقیماً در دادگاه‌های عراق یا اقلیم کردستان اعلام وکالت کنند.۲. فرصت مشاوره حقوقی (Legal Advisor): وکلای ایرانی تسلط‌یافته به زبان عربی یا انگلیسی (و کردی برای اقلیم) می‌توانند به عنوان مشاور حقوقی در موسسات حقوقی عراقی، شرکت‌های صادرات-واردات، یا پروژه‌های عمرانی عابر مرزی فعالیت کنند و درآمد دلاری داشته باشند.

 

بیشترین پرونده ها در هر کدام مربوط به چیست ؟  + جدول

تفاوت پرحجم‌ترین و سودآورترین پرونده‌ها در ایران، حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان کاملاً تابع ساختار اقتصادی، بستر سیاسی و چالش‌های اجتماعی هر منطقه است.

تحلیل علت تفاوت پرونده‌ها

ایران:

مشکلات اقتصادی، نوسانات ریال و فشار بر معیشت باعث شده پرونده‌های مربوط به مطالبه وجه و چک در راس پرونده‌های حقوقی و سرقت تعزیری در راس پرونده‌های کیفری قرار گیرند.

پرونده‌های طلاق توافقی و مهریه نیز دادگاه‌های خانواده را کاملاً درگیر کرده‌اند. و درامد وکیل طلاق توافقی بسیار خوب هست.


عراق (حکومت مرکزی):

دوره پس از نبرد با داعش و تلاش برای جذب سرمایه، پرونده‌های فساد مالی، بازپس‌گیری املاک مصادره‌شده و تروریسم/عفو عمومی را در دادگاه‌های کیفری پرتکرار کرده است.

  • در بخش حقوقی نیز پرونده‌های

شرکتی، نفت و انرژی، و انحصار ورثه

  • به دلیل ساختار عشایری/سنتی غلبه دارند.


اقلیم کردستان:

  • اربیل و سلیمانیه به دلیل رشد شدید ساخت‌وساز و تجاری‌سازی، شاهد بیشترین پرونده‌ها در حوزه

قراردادهای املاک و سرمایه‌گذاری

  • هستند. همچنین دعاوی خانوادگی (طلاق و احوال شخصیه) و اختلافات مرزی/گمرکی تجارت با ایران و ترکیه حجم زیادی از محاکم را اشغال کرده‌اند.

 

جدول پرتکرارترین و سودآورترین پرونده‌های دادگستری

بیشترین پرونده‌های کیفری (از نظر تعداد)بیشترین پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق خانواده هست  (از نظر تعداد)پردرآمدترین/سودآورترین هست و برای وکیل خانواده بیشترین تعداد پرونده وجود دارد.

۱. سرقت تعزیری

۲. ضرب و جرح عمدی

۳. توهین و تهدید

۴. کلاهبرداری
۱. مطالبه وجه و چک

۲. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

۳. طلاق توافقی و مهریه

۴. الزام به تنظیم سند رسمی


۱. دعاوی ملکی و اراضی سنگین

۲. دعاوی مالی/تجاری بالای میلیارد

۳. جرایم اقتصادی و مفاسد

۴. ثبت برند و دعاوی مالیاتی


عراق (بغداد و جنوب)

۱. جرایم فساد مالی و اختلاس

۲. پرونده‌های امنیتی و تروریسم

۳. نزاع‌های قبیله‌ای (الدقة العشائرية)

۴. قاچاق کالا و ارز
۱. دعاوی بازپس‌گیری املاک

۲. انحصار ورثه و تقسیم ارث

۳. دعاوی احوال شخصیه (طلاق و حضانت)

۴. بطلان یا اجرای قراردادهای تجاری
۱. داوری‌های بین‌المللی نفت و انرژی

۲. تنظیم قراردادهای شرکت‌های خارجی

۳. مناقصات و پروژه‌های دولتی (عمرانی)

۴. ثبت شرکت و وصول مطالبات دلاری


اقلیم کردستان (اربیل و سلیمانیه)

۱. کلاهبرداری‌های مالی و سرمایه‌گذاری

۲. جرایم سایبری و شبکه اجتماعی

۳. تصادفات و صدمات غیرعمدی

۴. قاچاق مرزی
۱. اختلافات پروژه‌های مسکن و املاک

۲. چک‌های برگشتی دیناری/دلاری

۳. طلاق و نفقه (احوال شخصیه)

۴. فسخ قراردادهای مشارکتی


۱. قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی (FDIs)

۲. دعاوی شرکت‌های تجاری ترکیه/ایران

۳. پرونده‌های ملکی و مستغلات اربیل

۴. دعاوی مالیاتی و گمرکی واردات

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