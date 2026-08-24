تجربه یک قطعی برق بزرگ؛ چرا صاحبان کسبوکار به دیزل ژنراتور روی آوردند؟
قطعی برق دیگر صرفاً یک اختلال کوتاهمدت در زندگی روزمره نیست. برای بسیاری از کسبوکارها، چند ساعت خاموشی میتواند به توقف خطوط تولید، از کار افتادن تجهیزات، اختلال در سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، قطع ارتباط با مشتریان و حتی آسیب به محصولات و مواد اولیه منجر شود. در سالهای اخیر، افزایش نگرانیها درباره ناپایداری شبکه برق باعث شده بسیاری از مدیران واحدهای صنعتی، فروشگاهها، مراکز تجاری، کارگاهها و مجموعههای خدماتی به دنبال راهکاری مطمئن برای تأمین برق اضطراری باشند.
در چنین شرایطی، دیزل ژنراتور به یکی از گزینههای اصلی برای تأمین برق پشتیبان تبدیل شده است. تجربه بسیاری از صاحبان کسبوکار نشان داده است که داشتن یک منبع برق اضطراری، تنها یک هزینه اضافی نیست؛ بلکه میتواند نوعی سرمایهگذاری برای جلوگیری از خسارتهای بزرگتر باشد. برای استعلام قیمت دیزل ژنراتور به سایت دیزل ژنراتور کاشانی بروید.
یک قطعی برق چگونه میتواند به کسبوکار آسیب بزند؟
تصور کنید یک واحد تولیدی در ساعات کاری با قطعی ناگهانی برق مواجه شود. اگر ماشینآلات به شکل کنترلشده خاموش نشوند، احتمال آسیب به برخی تجهیزات افزایش پیدا میکند. در برخی خطوط تولید نیز توقف ناگهانی ممکن است باعث از بین رفتن مواد اولیه در حال فرآوری یا ایجاد اختلال در برنامه تولید شود.
این مسئله فقط مربوط به کارخانهها نیست. یک فروشگاه بزرگ ممکن است برای صندوقهای فروش، دوربینهای مداربسته، سرورها، سیستمهای تهویه و تجهیزات امنیتی به برق پایدار نیاز داشته باشد. یک مرکز درمانی نیز نمیتواند عملکرد تجهیزات حیاتی خود را صرفاً به دلیل قطعی برق متوقف کند. حتی در یک دفتر اداری، خاموش شدن سرورها و تجهیزات شبکه میتواند موجب از دست رفتن اطلاعات یا توقف فعالیت کارکنان شود.
به همین دلیل، نگاه بسیاری از مدیران به قطعی برق تغییر کرده است. خاموشی دیگر اتفاقی نیست که بتوان همیشه آن را نادیده گرفت؛ بلکه باید برای آن برنامه مشخصی داشت.
چرا دیزل ژنراتور به گزینه محبوب کسبوکارها تبدیل شده است؟
دیزل ژنراتور از یک موتور دیزلی و یک ژنراتور الکتریکی تشکیل شده و انرژی مکانیکی موتور را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند. این تجهیزات در ظرفیتهای مختلف تولید میشوند و میتوانند برای مصارف کوچک، تجاری، صنعتی و پروژههای بزرگ مورد استفاده قرار گیرند.
یکی از مهمترین مزایای دیزل ژنراتور، امکان استفاده از آن به عنوان منبع برق اضطراری است. در بسیاری از تأسیسات، ژنراتور در حالت آمادهبهکار قرار دارد و هنگام قطع برق، پس از طی فرآیند راهاندازی، بارهای مشخصشده را تغذیه میکند.
البته انتخاب ژنراتور مناسب به معنای خرید قدرتمندترین دستگاه موجود در بازار نیست. ظرفیت ژنراتور باید بر اساس نوع و میزان بار مصرفی، شرایط کارکرد و نیاز واقعی مجموعه تعیین شود. انتخاب نادرست ظرفیت میتواند باعث افزایش هزینه خرید، مصرف سوخت یا کاهش عملکرد مطلوب دستگاه شود.
تجربه کسبوکارها از خاموشی؛ هزینه پنهانی که دیده نمیشود
یکی از اشتباهات رایج مدیران، محاسبه هزینه قطعی برق فقط بر اساس زمان توقف فعالیت است. در حالی که خسارت واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.
برای مثال، یک واحد تولیدی که به دلیل قطعی برق دو ساعت متوقف میشود، فقط هزینه دستمزد کارکنان در زمان توقف را از دست نمیدهد. احتمال آسیب به مواد اولیه، زمان مورد نیاز برای راهاندازی مجدد، کاهش تولید روزانه، تأخیر در تحویل سفارشها و هزینه تعمیر احتمالی تجهیزات نیز باید در نظر گرفته شود.
در فروشگاهها و مراکز تجاری نیز خاموشی ممکن است باعث از کار افتادن سیستمهای تهویه و سرمایش شود. در تابستان، افزایش دما میتواند برای برخی محصولات حساس مشکل ایجاد کند. از سوی دیگر، قطع سیستمهای امنیتی یا شبکه نیز ریسکهای دیگری به همراه دارد.
وقتی مجموع این هزینهها محاسبه شود، خرید یک سیستم برق اضطراری دیگر صرفاً یک هزینه سرمایهای نخواهد بود؛ بلکه میتواند اقدامی برای کنترل ریسکهای عملیاتی باشد.
انتخاب ظرفیت مناسب؛ مهمتر از خرید یک ژنراتور بزرگ
یکی از مهمترین مراحل خرید دیزل ژنراتور، محاسبه توان مورد نیاز است. بسیاری از خریداران تصور میکنند هرچه توان دستگاه بیشتر باشد، انتخاب بهتری انجام دادهاند؛ اما چنین رویکردی همیشه درست نیست.
ابتدا باید تجهیزات و مصرفکنندههایی که در زمان قطع برق باید فعال بمانند مشخص شوند. توان مصرفی هر دستگاه باید بررسی شود و در کنار آن، جریان راهاندازی تجهیزات دارای موتور الکتریکی نیز مورد توجه قرار گیرد.
برای مثال، کمپرسورها، پمپها، الکتروموتورها و برخی تجهیزات صنعتی هنگام استارت جریان بیشتری نسبت به حالت عادی مصرف میکنند.
توان اضطراری و توان دائم؛ تفاوتی که باید جدی گرفت
هنگام خرید دیزل ژنراتور باید به نوع کاربری دستگاه توجه کرد. برخی ژنراتورها برای استفاده اضطراری و برخی برای کارکرد طولانیمدت طراحی یا رتبهبندی میشوند.
اگر ژنراتور قرار است فقط هنگام قطع شبکه برای چند ساعت مورد استفاده قرار گیرد، شرایط با پروژهای که دستگاه باید به صورت مستمر برق مورد نیاز مجموعه را تأمین کند متفاوت خواهد بود.
در نتیجه، انتخاب دستگاه باید بر اساس نوع مصرف، مدت زمان کارکرد، میزان بار و شرایط محیطی انجام شود. این موضوع به ویژه برای واحدهای صنعتی و پروژههایی که امکان توقف فعالیت ندارند اهمیت بیشتری دارد.
چرا سوخت دیزل برای بسیاری از صنایع انتخاب مناسبی است؟
موتورهای دیزلی به دلیل ساختار و ویژگیهای فنی خود سالهاست در ژنراتورهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. دوام مناسب، قابلیت کار در شرایط مختلف و امکان تولید توان بالا از جمله دلایلی هستند که باعث شده دیزل ژنراتورها در بسیاری از پروژههای صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گیرند.
البته مصرف سوخت یکی از هزینههای اصلی در زمان استفاده از ژنراتور است. میزان مصرف به ظرفیت دستگاه، درصد بار، نوع موتور، شرایط نگهداری و کیفیت سوخت بستگی دارد. بنابراین هنگام انتخاب دستگاه، بهتر است علاوه بر توان خروجی، اطلاعات مربوط به مصرف سوخت نیز بررسی شود.
دیزل ژنراتور فقط برای کارخانهها نیست
تصور اینکه ژنراتور فقط در کارخانهها و پروژههای صنعتی کاربرد دارد، دیگر با نیازهای امروز کسبوکارها مطابقت ندارد. مراکز داده، ساختمانهای اداری، فروشگاههای بزرگ، مراکز تجاری، رستورانها، کارگاهها، پروژههای عمرانی، گلخانهها و بسیاری از مجموعههای خدماتی نیز ممکن است به برق پشتیبان نیاز داشته باشند.
در برخی از این مجموعهها، حتی چند دقیقه قطعی برق میتواند باعث ایجاد اختلال جدی شود. به همین دلیل، ژنراتور میتواند در کنار تجهیزاتی مانند UPS و سیستمهای مدیریت برق، بخشی از زیرساخت تأمین برق اضطراری مجموعه باشد.
نقش تابلو ATS در مدیریت قطعی برق
یکی از تجهیزاتی که در سیستمهای برق اضطراری مورد توجه قرار میگیرد، تابلو ATS یا کلید انتقال خودکار است. این سیستم میتواند در زمان تشخیص قطع یا افت نامناسب برق شبکه، فرآیند انتقال بار به منبع پشتیبان را مدیریت کند.
پس از بازگشت شرایط مناسب شبکه نیز امکان انتقال مجدد بار به برق شهر وجود دارد. استفاده از چنین سیستمی میتواند نیاز به حضور دائمی اپراتور برای تغییر دستی منبع برق را کاهش دهد.
البته طراحی و اجرای سیستم انتقال خودکار باید متناسب با مشخصات شبکه و ژنراتور انجام شود. انتخاب تجهیزات مناسب و اجرای اصولی، نقش مهمی در عملکرد مطمئن سیستم برق اضطراری دارد.
نگهداری؛ شرط استفاده مطمئن از دیزل ژنراتور
خرید یک دیزل ژنراتور پایان کار نیست. دستگاهی که ماهها در حالت آمادهبهکار قرار دارد، باید به صورت دورهای بررسی شود تا در زمان قطعی برق عملکرد آن با مشکل مواجه نشود.
بررسی سطح و کیفیت روغن موتور، وضعیت فیلترها، سیستم خنککننده، باتری، اتصالات الکتریکی، سوخت و سایر اجزای مهم از جمله اقداماتی است که باید مطابق برنامه نگهداری انجام شود.
همچنین انجام تستهای دورهای اهمیت زیادی دارد. ممکن است دستگاه در ظاهر کاملاً سالم باشد اما باتری ضعیف یا مشکل در سیستم سوخترسانی باعث شود در زمان نیاز روشن نشود. نگهداری پیشگیرانه میتواند احتمال چنین مشکلاتی را کاهش دهد.
انتخاب برند و تأمینکننده مناسب
بازار دیزل ژنراتور شامل برندها و مدلهای متنوعی است و تفاوت میان محصولات فقط به توان دستگاه محدود نمیشود. کیفیت موتور، آلترناتور، سیستم کنترل، خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی و دسترسی به تعمیرکار متخصص از جمله عواملی هستند که باید پیش از خرید بررسی شوند.
از سوی دیگر، خرید دستگاه بدون دریافت مشاوره فنی ممکن است باعث انتخاب ظرفیت نامناسب شود. یک تأمینکننده حرفهای باید پیش از پیشنهاد محصول، اطلاعاتی درباره نوع مصرف، میزان بار، ساعات کارکرد مورد انتظار، شرایط محل نصب و نیازهای پروژه دریافت کند.
جمعبندی؛ قطعی برق را نباید به یک بحران تبدیل کرد
تجربه قطعیهای گسترده برق برای بسیاری از صاحبان کسبوکار یک پیام روشن داشته است: وابستگی کامل به شبکه برق، در برخی فعالیتها میتواند ریسک قابل توجهی ایجاد کند. زمانی که توقف چند ساعته یک مجموعه میتواند خسارت قابل توجهی به همراه داشته باشد، داشتن منبع برق اضطراری منطقیتر از انتظار برای پایان خاموشی خواهد بود.
دیزل ژنراتور به دلیل قابلیت استفاده در ظرفیتهای مختلف و امکان تأمین برق اضطراری، یکی از راهکارهای رایج برای کسبوکارها و صنایع محسوب میشود. البته انتخاب دستگاه مناسب باید بر اساس محاسبه دقیق توان، جریان راهاندازی، نوع کاربری، مدت زمان استفاده و شرایط محل نصب انجام شود.
در نهایت، یک سیستم برق اضطراری موفق فقط از یک ژنراتور تشکیل نمیشود. انتخاب ظرفیت مناسب، استفاده از تابلو انتقال خودکار در پروژههای مورد نیاز، نصب اصولی، نگهداری منظم و تأمین قطعات و خدمات فنی، همگی در کنار یکدیگر باعث میشوند کسبوکار در زمان قطعی برق بتواند با کمترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهد. برای مدیری که هزینه توقف کسبوکار را میشناسد، دیزل ژنراتور دیگر یک تجهیز جانبی نیست؛ بلکه بخشی از برنامه مدیریت ریسک و تداوم فعالیت مجموعه است.
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