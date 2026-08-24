ماندگاری نخبگان از الزامات توسعه کردستان است

سرویس کردستان - معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: توجه به نخبگان و فراهم کردن زمینه ماندگاری آنان از الزامات توسعه کردستان است و اگر قرار باشد آینده استان ساخته شود، باید از ظرفیت نخبگان و دانش آموزان مستعد استفاده کرد.

به گزارش کرد پرس، حسین افشین روز دوشنبه دوم شهریورماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، اظهار کرد: دولت چهاردهم توجه ویژه ای به کردستان دارد و یکی از محورهای این سفر، بررسی ظرفیت های نخبگان و توانمندی های علمی و فناورانه استان است.

وی افزود: آینده کردستان با حضور نخبگان ساخته خواهد شد و دانش آموزان مستعد و نخبگان می توانند نقش مهمی در ساخت آینده کشور داشته باشند؛ بنابراین باید زمینه ماندگاری این افراد در استان فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به بررسی ظرفیت های کردستان در هفته های اخیر، گفت: تلاش شده مزیت ها و توانمندی های استان شناسایی شود تا از این ظرفیت ها برای توسعه کردستان و در سطح ملی استفاده شود.

افشین با اشاره به نقش دانشگاه ها در توسعه استان اظهار کرد: کردستان از استان های برخوردار از ظرفیت های علمی، فرهنگی و هنری است و استادان توانمندی در دانشگاه های آن فعالیت می کنند، اما نسبت استاد به دانشجو نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: ایجاد جذابیت برای ماندگاری فارغ التحصیلان و استادانی که از استان خارج شده اند و همچنین استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه های کردستان در ارتباط با سایر استان ها باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی رئیس جمهور تقویت آزمایشگاه ها و توسعه کارگاه ها و فضاهای اشتراکی را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد و گفت: هدف این است که جوانان و مجموعه های فناور بتوانند با هزینه کمتر از امکانات موجود استفاده کنند.

کردستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب فناوری را دارد

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این دیدار گفت: با توجه به ظرفیت های علمی و نخبگانی استان، باید با توسعه مراکز رشد و حمایت از جوانان خلاق و دانشگاهی، کردستان به قطبی در حوزه فناوری تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی افزود: بخشی از فارغ التحصیلان و افراد دارای تحصیلات عالی در استان با مشکل اشتغال مواجه هستند و لازم است برای استفاده بهتر از این سرمایه انسانی برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه های استان و حضور حدود ۴۰ هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی کردستان، بر ضرورت افزایش جذب استاد و تقویت نیروی انسانی دانشگاه ها تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین خواستار تقویت مراکز رشد و مجموعه های فناور شد و گفت: جوانان خلاق و صاحب ایده در استان ظرفیت بالایی دارند و باید زمینه تبدیل ایده های آنان به طرح های عملیاتی فراهم شود.

بهره برداری از ۶۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در کردستان

استاندار کردستان نیز در این دیدار گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۳۱ پروژه با اعتبار حدود ۶۱۰۰ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد.

آرش زره تن لهونی افزود: حدود هزار میلیارد تومان پروژه نیز در این ایام وارد مرحله اجرا خواهد شد که بخشی از آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام می شود.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی دو سایت نهضت ملی مسکن در سنندج و دیواندره خبر داد و گفت: برای آماده سازی این دو سایت حدود ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.