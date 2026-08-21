به گزارش کردپرس، به ابتکار انجمن همیاری، همبستگی، اتحاد و فرهنگ خانوادههایی که بستگان خود را در «گهواره تمدنها» از دست دادهاند (MEBYA-DER)، مراسم یادبود جمعی ۴۹ جانباخته PKK در پارک کوشویولو واقع در محله آفیس دیاربکر آغاز شد.
این مراسم از ساعت هشت صبح برپا شد و تصاویر ۴۹ جانباخته به همراه گلهایی بر میزهای محل برگزاری قرار گرفت.
خانوادههای جانباختگان، نمایندگان دم پارتی در مجلس، اعضا و مدیران احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای مدنی و شماری از شهروندان در این مراسم حضور یافتند.
شرکتکنندگان با پخش سرود «چرخ انقلاب» و سردادن شعارهای «شهیدان نمیمیرند» و «زنده باد اوجالان»، یاد جانباختگان PKK را گرامی داشتند.
براساس گزارشها، بازدیدهای گروهی شهروندان از محل برگزاری مراسم در طول روز ادامه دارد.
همزمان، برای یادبود اعضای جان باخته PKK در شش نقطه دیگر از استان دیاربکر نیز مراسمهایی برپا شده است.
روستاهای کاباخیدر و آروالی در منطقه رزان، کیزلال در فرقین (سیلوان)، پورناگ در خانا آخپار (چنار) و محله هولا در بسمل ازجمله مکانهایی هستند که مراسم یادبود در آنها برگزار میشود.
این مراسم سه روز ادامه خواهد داشت و پس از پایان دوره سوگواری نیز برنامهای ویژه برای گرامیداشت جانباختگان PKK برگزار خواهد شد.
منبع خبر و تصاویر: خبرگزاری کردی ولات و خبرگزاری مزوپوتامیا
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