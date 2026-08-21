دادگاه فدرال عراق شکایت درباره ارتقای کارکنان اقلیم کردستان را رد کرد

به گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق در جلسه‌ای به پرونده توقف ارتقای شغلی کارکنان اقلیم کردستان رسیدگی کرد و در نهایت شکایت مطرح‌شده علیه رئیس دولت اقلیم کردستان را رد کرد.

در این پرونده، احمد محمد صالح، هادی حمه‌رشید و سرتیپ ناصح احمد، از کارکنان اقلیم کردستان، علیه رئیس دولت اقلیم شکایت کرده و از دادگاه خواسته بودند تصمیم و اقدامات دولت اقلیم برای توقف ارتقای شغلی کارکنان در چارچوب مصوبه شماره ۵۶ مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ شورای وزیران اقلیم را مغایر قانون اساسی اعلام کند.

شاکیان همچنین خواستار آن شده بودند که دولت اقلیم به اجرای روند ارتقای شغلی کارکنان و پرداخت تمامی حقوق و مزایای مالی مربوط به دوره توقف ارتقا ملزم شود.

دادگاه عالی فدرال عراق در نهایت با استناد به «نداشتن صلاحیت رسیدگی»، این شکایت را رد کرد.

این تصمیم در حالی صادر شده است که وزارت دارایی اقلیم کردستان طی روزهای گذشته به‌صورت رسمی آغاز روندهای مربوط به ارتقای شغلی کارکنان را اعلام کرده بود.

پیش از این نیز وزیر دارایی عراق دستور داده بود موضوع ارتقای شغلی کارکنان اقلیم کردستان در چارچوب بودجه جدید عراق قرار گیرد.