ترانزیت ریلی نفت عراق به ترکیه و افغانستان از طریق ایران آغاز شد

به گزارش کردپرس، ترانزیت ریلی محصولات نفتی عراق به مقصد ترکیه و افغانستان از طریق راهآهن کرمانشاه در غرب ایران آغاز شد.
این اقدام با حمل نخستین محموله ۵۰ هزار تنی، ظرفیت ریلی کرمانشاه را برای توسعه تجارت و ترانزیت منطقهای فعال میکند.
رستمزاد معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای زمینی و ریلی در تجارت خارجی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از واردات و صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام میشود و شرایط اخیر، ضرورت توجه بیشتر به مسیرهای زمینی و ریلی را از منظر پدافند غیرعامل و استمرار تجارت نشان داده است.
رستمزاد افزود: کرمانشاه از مزایا و قابلیتهای ویژهای برخوردار است و میتواند نقش بیبدیلی در حوزه واردات، صادرات و ترانزیت کالا ایفا کند.
۶ مرز کرمانشاه ظرفیت مهم تجارت با عراق است
رستمزاد با اشاره به ظرفیت مرزهای استان گفت: کرمانشاه دارای ۶ مرز با کشور عراق است که ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه تجارت و ترانزیت به شمار میرود و باید از این ظرفیت در کنار توانمندیهای ریلی استان استفاده شود.
وی ایمنی بیشتر بار، صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی، کاهش هزینههای حملونقل، کاهش خطرات جادهای و ایجاد اشتغال را از جمله مزایای توسعه حملونقل ریلی عنوان کرد.
معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به آغاز این محموله ترانزیتی گفت: اتفاق بزرگی در حوزه حملونقل ریلی استان در حال رقم خوردن است و امروز برای نخستین بار قرارداد حمل ۵۰ هزار تن محصول از مسیر ریلی انجام میشود.
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