۳ طرح گردشگری در هفته دولت در کردستان به بهره برداری می رسد

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: سه طرح گردشگری شامل مجتمع گردشگری سلامت، اقامتگاه بوم گردی و مجتمع گردشگری، با هدف توسعه زیرساخت های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و خدماتی و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و با مجموع پنج هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و تسهیلات، همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: یکی از این طرح ها، مجتمع گردشگری سلامت «بینا» در شهر سنندج است که شامل بخش های مختلف جراحی و تخصصی، اقامتی و پذیرایی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان افزود: اقامتگاه بوم گردی در اراضی روستای کرآباد شهرستان سروآباد نیز از دیگر طرح هایی است که همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید و نقش مهمی در توسعه گردشگری روستایی و افزایش زیرساخت های اقامتی منطقه دارد.

طالب نیا ادامه داد: سومین طرح نیز یک مجتمع گردشگری در شهر دهگلان است که شامل سالن چندمنظوره و بخش های پذیرایی بوده و در هفته دولت افتتاح می شود.

وی یادآور شد: مجموع سرمایه گذاری و تسهیلات اختصاص یافته برای اجرای این سه طرح پنج هزار میلیارد ریال است و با بهره برداری از آنها، ظرفیت های جدیدی به زیرساخت های گردشگری استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: توسعه و تکمیل زیرساخت های گردشگری از اولویت های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان است و بهره برداری از طرح های جدید زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف استان را فراهم می کند.