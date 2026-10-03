در نشست خبری مدیرعامل گروه صنعتی بارز با خبرنگاران مطرح شد؛

سرویس کردستان - نشست خبری مدیرعامل گروه صنعتی بارز با خبرنگاران کردستان با طرح طیف گسترده‌ای از پرسش‌ها درباره وضعیت تولید، طرح توسعه بارز کردستان، اشتغال و مشاغل سخت و زیان‌آور، گردش مالی شرکت در استان، نحوه توزیع و واگذاری نمایندگی‌های فروش، ترکیب هیئت‌مدیره، حمایت از ورزش و مسئولیت‌های اجتماعی برگزار شد؛ نشستی که در آن رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس، نیز خواستار شفاف‌سازی درباره ادعای «افت ۵۸۱ درصدی» و برخی شائبه‌های مطرح‌شده درباره عملکرد این مجموعه شد.

به گزارش کرد پرس، نشست خبری مدیرعامل گروه صنعتی بارز با خبرنگاران، به فرصتی برای طرح مستقیم مطالبات و پرسش‌های رسانه‌های استان درباره عملکرد بارز کردستان تبدیل شد؛ پرسش‌هایی که از مسائل مالی و تولیدی تا اشتغال، مدیریت، مسئولیت اجتماعی، ورزش و نحوه توزیع محصولات را دربر می‌گرفت.

در ابتدای این نشست، رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از فعالیت‌های بارز در حوزه مسئولیت اجتماعی، به ساخت یک مدرسه ۱۶ کلاسه در شهر دهگلان اشاره کرد و گفت اعتبار ساخت و تجهیز این مدرسه حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی همچنین از حمایت بارز از تیم بسکتبال بانوان کردستان تقدیر کرد و در عین حال گفت انتظار مردم منطقه این است که با توجه به شرایط دهگلان و الزامات برنامه هفتم توسعه، تمرکز بیشتری بر ایجاد اشتغال و جذب نیرو در این منطقه صورت گیرد.

مطالبه تکمیل طرح توسعه بارز کردستان

شیخی‌زاده یکی از مطالبات اصلی خود را اطلاع از آخرین وضعیت طرح توسعه بارز کردستان عنوان کرد و خواستار اعلام میزان پیشرفت پروژه و زمان راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید، از جمله تولید لاستیک سنگین، شد.

وی همچنین درباره گردش مالی شرکت‌های تولیدی در استان گفت یکی از مطالبات جدی مسئولان، نمایندگان و مردم این است که گردش مالی واحدهای بزرگ تولیدی در بانک‌های استان انجام شود تا منابع مالی در داخل منطقه گردش کرده و توان بانک‌های استان برای ارائه تسهیلات به مردم افزایش یابد.

نماینده مردم قروه و دهگلان از مدیران بارز خواست اگر این گردش مالی در بانک‌های استان انجام می‌شود، جزئیات آن را برای مردم تشریح کنند و در صورت انجام‌نشدن، دستور دهند این منابع در بانک‌های منطقه، به‌ویژه دهگلان، گردش داشته باشد.

«افت ۵۸۱ درصدی»؛ شائبه‌ای که نماینده مجلس خواستار شفاف‌سازی درباره آن شد

یکی از محورهای اصلی سخنان نماینده مجلس، انتشار مطلبی در فضای مجازی درباره «افت ۵۸۱ درصدی» بارز بود.

شیخی‌زاده گفت در حالی که مدیران بارز از رشد ۸ درصدی سخن می‌گویند، در فضای مجازی ادعای افت ۵۸۱ درصدی مطرح شده است و لازم است این موضوع برای افکار عمومی روشن شود.

وی تأکید کرد اگر این مطلب نادرست است، باید با ارائه مستندات و توضیحات شفاف برای مردم ثابت شود که خبر صحت ندارد و اگر درست است، باید درباره علت آن توضیح داده شود.

پاسخ مدیر مالی بارز؛ اثر نرخ ارز بر صورت‌های مالی

صالحی، مدیر مالی شرکت بارز کردستان، در پاسخ به مباحث مالی مطرح‌شده، به تأثیر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت اشاره کرد.

وی گفت نرخ یورو در مقطعی حدود ۹۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و در دوره شش‌ماهه به حدود ۱۶۷ هزار تومان رسیده است. به گفته وی، شرکت حدود ۵۱ میلیون یورو پرداخت داشته و اختلاف ایجادشده در نرخ ارز اثر قابل توجهی بر صورت‌های مالی گذاشته است.

صالحی توضیح داد این تغییرات موجب شده اثر آن در سود و زیان شرکت دیده شود، اما این موضوع مربوط به عملکرد عملیاتی شرکت نیست و تولید همچنان ادامه دارد.

شیخی‌زاده: چرا اختلاف مالی به عنوان «افت سهام» مطرح شده است؟

پس از این توضیحات، رسول شیخی‌زاده بار دیگر درباره ادعای افت ۵۸۱ درصدی پرسش کرد. وی گفت اختلاف نرخ ارز در پرداخت بدهی‌های بارز کردستان مؤثر بوده، اما پرسش این است که چرا این موضوع به عنوان افت سهام مطرح شده است.

شیخی‌زاده از مدیران بارز خواست با ارائه ادله روشن کنند که خبر منتشرشده در فضای مجازی نادرست است یا در صورت صحت، درباره آن توضیح دهند.

مدیرعامل بارز: کاهش سود هر سهم به معنای زیان شرکت نیست

جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، در پاسخ به این پرسش گفت بخش عمده موضوع مطرح‌شده درباره «افت ۵۸۱ درصدی» به تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه شرکت مربوط است.

وی توضیح داد سرمایه شرکت از حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به حدود یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته و در نتیجه تعداد سهام نیز افزایش پیدا کرده است.

به گفته میرزایی، افزایش تعداد سهام طبیعتاً موجب کاهش سود مربوط به هر سهم می‌شود، اما این موضوع به معنای زیان شرکت نیست.

مدیرعامل گروه صنعتی بارز همچنین گفت تغییر نرخ ارز نیز بر سود تقسیمی اثر گذاشته است و نمی‌توان صرفاً با نگاه به یک عدد در تابلوی بورس، نتیجه گرفت که شرکت زیان‌ده شده است.

طرح توسعه بارز کردستان

مدیرعامل شرکت لاستیک بارز کردستان نیز در ادامه درباره طرح توسعه این شرکت توضیح داد و گفت: طرح توسعه‌ای با هدف افزایش ظرفیت تولید تا ۱۴ هزار تن تعریف شده که در زمان تدوین طرح توجیهی، حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما هزینه اجرای آن اکنون به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی، ماشین‌آلات مورد نیاز این طرح حدود ۷ میلیون یورو ارزش دارد که ۵ میلیون یورو آن پرداخت شده و حدود ۲ میلیون یورو دیگر باقی مانده است.

میرزایی افزود بخشی از تجهیزات و زیرساخت‌ها از جمله ترانس‌های برق و تأسیسات نیز خریداری شده است.

مدیرعامل بارز کردستان افزایش هزینه‌های ارزی و حمل‌ونقل را یکی از چالش‌های اجرای پروژه عنوان کرد و گفت ماشین‌آلات آماده هستند، اما انتقال آنها از بندر چین حدود سه ماه زمان می‌برد و پس از آن نیز حدود دو ماه برای نصب و راه‌اندازی مورد نیاز است.

وی افزود توافق‌هایی برای حمل کانتینر با هزینه حدود ۸۵۰۰ دلار انجام شده، اما شرایط کشتیرانی و وضعیت موجود، روند انتقال تجهیزات را با مشکل مواجه کرده است.

پرسش خبرنگار کردپرس؛ درآمد فروش محصولات کجا واریز می‌شود؟

خبرنگار خبرگزاری کردپرس با طرح این پرسش که آیا درآمد حاصل از فروش محصولات بارز در استان به حساب‌های داخل کردستان واریز می‌شود یا خیر، خواستار توضیح درباره گردش مالی شرکت شد.

مدیرعامل گروه صنعتی بارز در پاسخ گفت درآمد حاصل از فروش محصولات بارز کردستان به طور مستقیم به حساب‌های شرکت در کردستان واریز می‌شود.

وی تأکید کرد درآمد فروش به حساب گروه منتقل نمی‌شود و پرداخت‌های مربوط به خرید مواد اولیه نیز از حساب خود شرکت در کردستان انجام می‌شود.

میرزایی همچنین در پاسخ به بحث سهم نیروهای بومی گفت ۱۰۰ درصد نیروهای فعال در بارز کردستان بومی هستند.

وی درباره ترکیب مدیریتی نیز گفت استفاده از نیروهای استان در مدیریت و هیئت‌مدیره شرکت‌ها مورد توجه قرار دارد و ممکن است در آینده از مدیرانی که بتوانند مسائل بانکی و مالی مجموعه کردستان را حل کنند، استفاده شود.

پرسش فارس؛ چرا اعضای هیئت‌مدیره بومی نیستند؟

خبرنگار خبرگزاری فارس درباره وعده مطرح‌شده برای حضور دست‌کم دو عضو از استان در هیئت‌مدیره بارز کردستان سؤال کرد و گفت این موضوع در فروردین‌ماه مطرح شده، اما تاکنون محقق نشده است.

میرزایی گفت همکاری در این زمینه انجام شده و حضور نیروهای کردستان در مجموعه برای بارز ارزشمند است، اما معیار انتخاب عضو هیئت‌مدیره باید تخصص و توانایی حل مسئله باشد.

وی گفت در مجموعه بارز مدیران کرد حضور دارند و برخی از آنان در سطوح مدیریتی و هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه نیز فعالیت می‌کنند.

میرزایی افزود یکی از اعضای هیئت‌مدیره تغییر خواهد کرد، اما برای انتخاب جایگزین، توانایی فرد در حل مشکلات مجموعه معیار اصلی خواهد بود.

پاسخ رسول شیخی‌زاده به همین پرسش

شیخی‌زاده نیز در پاسخ به موضوع مطرح‌شده از سوی فارس گفت مطالبه او از مدیرعامل بارز و تاپیکو این است که دست‌کم یکی از اعضای هیئت‌مدیره از نیروهای فنی و توانمند منطقه باشد.

وی گفت این مطالبه همچنان پیگیری خواهد شد، اما تأکید کرد مطالبه اصلی او، حرکت مجموعه بارز کردستان در مسیر درست تولید و اشتغال است.

پرسش انجمن ورزش‌نویسان؛ برنامه بارز برای حمایت از ورزش کردستان چیست؟

رئیس انجمن ورزش‌نویسان کردستان پرسید آیا بارز قصد تیم‌داری و حمایت از ورزش استان به عنوان حامی مالی و اسپانسر را دارد؟

میرزایی گفت بارز از تیم‌های محلی حمایت خواهد کرد، اما تأسیس باشگاه ورزشی نیازمند مجوزهای خاص است و در شرایط فعلی این امکان فراهم نشده است.

وی افزود مجموعه‌هایی برای فعالیت ورزشی در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود در اختیار علاقه‌مندان ورزش استان قرار گیرد.

مدیرعامل بارز تأکید کرد حمایت شرکت بیشتر متوجه تیم‌های محلی و کارگری خواهد بود و از تیم‌هایی که صرفاً بازیکنان خارج از استان را جذب می‌کنند، حمایت مشابهی نخواهد شد.

پرسش تسنیم؛ مشاغل سخت و زیان‌آور کارگران در چه مرحله‌ای است؟

خبرنگار خبرگزاری تسنیم با اشاره به مطالبه کارگران درباره مشاغل سخت و زیان‌آور پرسید این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد.

وی همچنین پیشنهاد کرد برای ورزشکاران کردستانی که در سطوح آسیایی، کشوری و جهانی افتخارآفرینی می‌کنند، سازوکاری برای حمایت سریع‌تر ایجاد شود.

میرزایی گفت پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور در حال بررسی است و یک تیم پنج‌نفره برای ارزیابی شرایط کارخانه تشکیل شده است.

وی افزود نمایندگان اداره کار، تأمین اجتماعی، کارفرما و کارگران در این فرآیند حضور دارند و درخواست رسمی شرکت از تیرماه سال گذشته به اداره کار دهگلان ارائه شده است.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور را انجام داده و فهرست کامل کارکنان برای استان ارسال شده است.

میرزایی گفت شرکت منتظر گزارش نهایی ارزیابی است و پس از اعلام نظر دستگاه‌های مربوطه، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

پرسش برنا؛ از حراست تا نمایندگی‌های فروش و مدیرعامل غیربومی

خبرنگار خبرگزاری برنا سه موضوع را مطرح کرد؛ نخست درباره حواشی مربوط به حراست، دوم درباره نارضایتی از میزان تحویل لاستیک به برخی نمایندگی‌ها و سوم درباره غیربومی بودن مدیرعامل.

میرزایی درباره حراست توضیح داد در مقطعی به دلیل هک‌شدن بانک تجارت و اختلال در استفاده از حساب‌های شرکت، موضوع پیمانکاری مطرح شده بود.

به گفته وی، پیمانکاری با رقم پیشنهادی حدود ۴/۵ میلیارد تومان معرفی شد، اما در نهایت با حدود ۱/۵ میلیارد تومان تسویه شد.

میرزایی گفت دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرده است.

وی درباره تغییرات مدیریتی در حراست گفت موضوع جابه‌جایی مسئول حراست از قبل مطرح بوده و انتخاب برخی مدیران شرکت، از جمله مدیر حراست، مدیر روابط عمومی و مدیر حسابرسی، تابع سازوکارهای مدیریتی مشخص است.

مدیرعامل گروه صنعتی بارز همچنین درباره فشارهای مطرح‌شده برای تغییر برخی مدیران گفت برخی فشارها از سوی نمایندگان تهران وجود داشته، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

پایان نشست؛ بارز زیر فشار پرسش‌های رسانه‌ای

نشست خبری مدیرعامل گروه صنعتی بارز در حالی پایان یافت که بخش قابل توجهی از پرسش‌های خبرنگاران حول یک محور مشترک قرار داشت: نحوه اثرگذاری بارز بر اقتصاد و اشتغال کردستان و میزان پاسخگویی این مجموعه به مطالبات استان.

از یک سو نماینده مردم قروه و دهگلان خواستار شفاف‌سازی درباره عملکرد مالی، توسعه تولید، گردش منابع، نمایندگی‌های فروش و سلامت شبکه توزیع شد و از سوی دیگر خبرنگاران رسانه‌های مختلف، موضوعاتی همچون سهم نیروهای بومی در مدیریت، مشاغل سخت و زیان‌آور، حمایت از ورزش، حراست و نحوه بازگشت درآمدهای حاصل از فروش محصولات به استان را پیگیری کردند.

در مقابل، مدیران بارز بر تداوم تولید، حفظ نیروی انسانی، اجرای طرح توسعه، گردش مستقیم درآمد بارز کردستان در حساب‌های این شرکت، نبود فروش خارج از شبکه و ادامه مسئولیت اجتماعی و حمایت از ورزش محلی تأکید کردند.

با این حال، برخی مطالبات مطرح‌شده در نشست، از جمله تعیین تکلیف نهایی مشاغل سخت و زیان‌آور، ترکیب هیئت‌مدیره و زمان‌بندی اجرای کامل طرح توسعه، همچنان در فرآیند پیگیری و تصمیم‌گیری قرار دارد.

گزارش: سروش حبیبی راد