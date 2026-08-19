به گزارش کردپرس، باغچهلی در گفتوگویی با اسماعیل اوزدمیر، معاون حزب حرکت ملی، ضمن بررسی روند صلح و تحولات سیاسی ترکیه، تأکید کرد که تحقق «ترکیه بدون تروریسم» میتواند مسیر آینده کشور را بهطور بنیادین تغییر دهد.
او در این گفتگو که در روزنامه «ترکگون» منتشر شد، با اشاره به پیامدهای مثبت پایان خشونت گفت این روند نهتنها به تقویت وحدت ملی و توسعه دموکراسی کمک میکند، بلکه مهمترین سرمایهگذاری برای آینده جوانان ترکیه خواهد بود.
باغچهلی تصریح کرد: «ترکیه بدون تروریسم بزرگترین میراث برای نسلهای جوان است؛ زیرا امکان هدایت توان آنان بهسوی علم، فناوری، کارآفرینی، فرهنگ و هنر را فراهم میکند.» او افزود در چنین شرایطی، جوانان دیگر نه عامل ترس و درگیری، بلکه نیروی تولید، امید و سازنده آینده مشترک کشور خواهند بود.
رهبر حزب حرکت ملی همچنین تأکید کرد که پایان درگیریهای مسلحانه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و فعالشدن ظرفیتهای مناطق مختلف کشور شود و در نهایت به تقویت ثبات و توسعه ملی بینجامد.
باغچهلی در این مصاحبه همچنین مخالفت خود را با تجزیه و چنددستگی در CHP ابراز کرد؛ اما برای اوزگور اوزل و همراهانش که حزب نو را تأسیس کردهاند، آرزوی موفقیت کرد.
او با اشاره به اینکه حزب نو براساس سوابق دیوان عالی ترکیه صدونودمین حزب سیاسی این کشور محسوب میشود، گفت: «امیدواریم تخلفات و فسادهایی که CHP را از حرکت بازداشته و افکار عمومی ترکیه را بهشدت مشغول کردهاند، همراه با درگیریهای درونحزبی پایان یابند و این روند به پاکسازی سیاست ترکیه کمک کند.»
باغچهلی افزود ترکیه با توجه به جنگها و بحرانهای منطقه، بیش از تفرقه سیاسی به عقل سلیم، همکاری، گفتوگو و دستیابی به توافق درباره مسائل ملی نیاز دارد.
رهبر حزب حرکت ملی مدعی شد حزب نو هنوز نتوانسته است درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» به موضعی مشترک و قاطع دست یابد.
او اظهار داشت: «ناتوانی در ارائه یک اصل مشخص، موضعی قاطع و ارادهای مشترک در ساختار حزب درباره مهمترین مسئله ترکیه، نشان میدهد نهادینهشدن سیاسی قدرتمندی که انتظار داشتیم، هنوز در حزب نو شکل نگرفته است.»
باغچهلی با یادآوری گذار ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی همهپرسی قانون اساسی ۱۶ آوریل ۲۰۱۷، خواستار اصلاح قوانین احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی شد: «در دوره پیش رو لازم است نظام احزاب سیاسی و انتخابات با رویکردی متناسب با روح نظام ریاستی، مبتنی بر ثبات سیاسی و توسعه دموکراتیک، از نو تنظیم شود.»
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