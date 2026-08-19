محمد جباری رئیس کل دادگستری کردستان می شود

به گزارش کرد پرس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، این تغییرات در راستای رویکرد تحولی قوه قضائیه و با هدف اصلاح فرآیندها، ارتقای کارآمدی و تقویت کیفیت خدمت رسانی قضایی انجام شده است.

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، در مجموعه تغییرات مدیریتی جدید، رؤسای کل دادگستری ۱۴ استان کشور تغییر خواهند کرد و در این میان، محمد جباری به عنوان رئیس کل دادگستری استان کردستان منصوب شده است.

این انتصاب در چارچوب برنامه جدید مدیریتی قوه قضائیه و با تأکید بر ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی های قضایی، افزایش دسترسی مردم به عدالت، سلامت و اتقان آرای قضایی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی انجام شده است.

جزئیات سوابق مدیریتی و قضایی محمد جباری و همچنین زمان و نحوه برگزاری آیین تودیع و معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان کردستان متعاقباً اعلام خواهد شد.