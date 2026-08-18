به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، امروز سهشنبه ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ در تماس تلفنی با هَوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، درباره حادثه آتشسوزی اخیر در این استان گفتوگو کرد.
مسرور بارزانی در این تماس، نگرانی عمیق خود را از وقوع آتشسوزی در سلیمانیه ابراز کرد و بر ضرورت تشدید اقدامات برای حفاظت از جان و اموال شهروندان تأکید کرد.
نخستوزیر اقلیم کردستان همچنین بر حمایت کامل دولت اقلیم کردستان از استان سلیمانیه برای مقابله با این حادثه تأکید کرد و برای شهروندانی که در پی آتشسوزی مجروح شدهاند، آرزوی بهبودی سریع کرد.
روز دوشنبه، آتشسوزی گستردهای در یک انبار سوخت در منطقه تانجرو در سلیمانیه رخ داد که در پی آن چندین انفجار روی داد و ۴۱ نفر زخمی شدند.
امروز نیز در پی شعلهور شدن مخزن سوخت در ساختمان استانداری سلیمانیه، آتشسوزی شدیدی در این ساختمان رخ داد که با حضور نیروهای آتشنشانی مهار شد.
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