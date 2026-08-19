به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق، در دفتر خود در بغداد از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، استقبال کرد و درباره آینده روابط راهبردی میان بغداد و واشنگتن و راه‌های حفظ حاکمیت عراق گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نوری مالکی، در این دیدار موضوع توافق چارچوب راهبردی میان عراق و آمریکا و تحولات مربوط به روابط دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از محورهای اصلی این دیدار، تلاش‌های دولت عراق برای محدود کردن سلاح به نهادهای رسمی و دولتی بود. مالکی اعلام کرد که «چارچوب هماهنگی» کمیته‌ای ویژه برای بررسی این پرونده تشکیل داده است که به‌زودی با هماهنگی دولت، فعالیت خود را برای یافتن سازوکار مناسب جهت اجرای روند کنترل سلاح آغاز خواهد کرد.

مالکی تأکید کرد که پرونده گروه‌های مسلح باید از طریق گفت‌وگو، تفاهم ملی و در چارچوب نهادهای قانون اساسی عراق حل شود و نهادهای رسمی کشور تنها مرجع مدیریت امور امنیتی باشند.

بر اساس این بیانیه، کاردار سفارت آمریکا نیز از نقش سیاسی مالکی در تقویت ثبات عراق و حمایت از تلاش‌های دولت برای اصلاحات و تقویت نهادهای دولتی تقدیر کرد و بر آمادگی واشنگتن برای ادامه هماهنگی با بغداد تأکید داشت.

موضوع گروه‌های مسلح و محدود کردن سلاح به دست نهادهای رسمی، یکی از پرونده‌های حساس پیش روی دولت عراق است؛ به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین‌شده برای ساماندهی وضعیت سلاح و نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت.

عراق و آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴ درباره پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در عراق توافق کردند. این روند در قالب برنامه‌ای مرحله‌ای برای انتقال روابط امنیتی دو کشور از چارچوب ائتلاف بین‌المللی به همکاری دوجانبه تعریف شده است.

مرحله نخست این روند در سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان رسید و نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان برای پشتیبانی از عملیات ضد داعش در سوریه باقی ماندند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، مرحله نهایی این روند نیز قرار است تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شود.