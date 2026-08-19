خواهرزاده عبدالله اوجالان، در روستای آماره به خاک سپرده شد + فیلم

به گزارش کردپرس، رمضان اوجالان، فرزند فاطمه اوجالان و خواهرزاده عبدالله اوجالان، ۱۵ آگوست ۲۰۲۶ هنگام طی دوره درمان در پاریس جان خود را از دست داد.

او ۱۶ سال در فرانسه زندگی کرده بود و مدتی پیش از درگذشتش در پاریس تحت درمان قرار داشت.

پیکر رمضان اوجالان با هواپیما از پاریس به فرودگاه غازی‌آنتپ منتقل شد و سپس به روستای آماره در شهرستان خلفتی از توابع استان ریحا (اورفا) انتقال یافت.

مراسم خاک‌سپاری پس از انجام آیین‌های دینی در آرامستان آماره برگزار شد. افزون بر اعضای خانواده، نمایندگان تشکیلات استانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، نمایندگان نهادهای مدنی، نزدیکان خانواده و شمار زیادی از شهروندان در این مراسم حضور یافتند.

پس از خاک‌سپاری، شرکت‌کنندگان برای عرض تسلیت به محل برگزاری مراسم سوگواری در آماره رفتند. آئین دید و بازدید برای تسلیت به‌مدت سه روز ادامه خواهد داشت.