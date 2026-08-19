۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰

احیای کنفرانس وحدت اسلامی در کردستان پس از یک دهه/سنندج میزبان چهره های داخلی و بین المللی

احیای کنفرانس وحدت اسلامی در کردستان پس از یک دهه/سنندج میزبان چهره های داخلی و بین المللی

سرویس کردستان - مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان از احیای کنفرانس وحدت اسلامی در کردستان پس از حدود ۱۰ سال وقفه خبر داد و گفت: این کنفرانس همزمان با هفته وحدت و با حضور چهره های برجسته مذهبی، سیاسی و اجتماعی داخلی و بین المللی در سنندج برگزار می شود تا ظرفیت های وحدت آفرین منطقه بیش از گذشته در خدمت تقویت انسجام امت اسلامی قرار گیرد.

به گزارش کرد پرس، ماموستا ایوب احمدپور در نشست خبری با رسانه های کردستان در آستانه هفته وحدت، گفت: قرآن کریم بیش از سایر ادیان بر موضوع وحدت تأکید کرده و امت اسلامی را به حرکت در یک مسیر مشترک، با وجود تفاوت در دیدگاه های کلامی، فقهی و اعتقادی، فراخوانده است.

وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی حضرت امام خمینی(ره)، افزود: نامگذاری فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت، به یک میراث ماندگار و عمیق در جهان اسلام تبدیل شده و امروز آثار این رویکرد را در میان امت اسلامی می توان مشاهده کرد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با بیان اینکه وحدت تنها به رابطه میان شیعه و اهل سنت محدود نمی شود، اظهار کرد: همان گونه که وحدت میان شیعه و سنی ضروری و تقویت کننده قدرت امت اسلامی است، در میان پیروان هر یک از مذاهب نیز باید بر همدلی، انسجام و پرهیز از تفرقه تأکید شود.

احمدپور با اشاره به تحولات و جنگ های اخیر در منطقه، ادامه داد: یکی از ارکان مهم پیروزی های اخیر در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، روحیه وحدت و وحدت گرایی در میان ملت های مسلمان بوده است و این مسئله اهمیت انسجام امت اسلامی را بیش از گذشته نشان می دهد.

وی همچنین به برنامه های هفته وحدت در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: امسال پس از وقفه ای حدود ۱۰ ساله، کنفرانس وحدت در کردستان با حضور مهمانان خارجی و شخصیت های اثرگذار مذهبی، سیاسی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان بیان کرد: این کنفرانس همزمان با دوازدهم ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت، در شهر سنندج برگزار می شود و تلاش شده است از ظرفیت چهره ها و شخصیت های علمی، دینی و اجتماعی غرب کشور، به ویژه استان های این منطقه، در برگزاری آن استفاده شود.

احمدپور گفت: برگزاری نشست مشترک ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، دیدار خانواده های شهدای جنگ رمضان با روحانیون شیعه و اهل سنت با حضور نمایندگان، برگزاری برنامه های میلاد پیامبر اکرم(ص) ویژه بانوان در سقز و مریوان، محافل قرآنی و برنامه های فرهنگی و مذهبی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته وحدت است.

وی تعداد برنامه های این ایام را حدود ۲۴ برنامه اعلام کرد و افزود: امیدواریم این برنامه ها متناسب با شرایط داخلی و تحولات عرصه بین الملل، آثار و نتایج مناسبی در تقویت وحدت و همبستگی در جامعه به همراه داشته باشد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به اندیشه های وحدت گرایانه رهبر شهید، اظهار کرد: یکی از مهم ترین ظرفیت های امسال، پرداختن به اندیشه، تفکر و نگاه وحدت گرایانه رهبر شهید است؛ اندیشه ای که از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و بسیاری از علمای اهل سنت نیز از دیدگاه های سیاسی و فقهی ایشان تأثیر پذیرفته اند.

احمدپور ادامه داد: مکتب رهبر شهید، به ویژه در حوزه وحدت، مکتبی غنی و عمیق است و امیدواریم نخبگان، دانشمندان و متخصصان حوزه دین بتوانند بیش از گذشته این اندیشه ها را تبیین و از ظرفیت آن برای پاسخگویی به نیازهای امروز امت اسلامی استفاده کنند.

وی همچنین از برگزاری مسابقه پیامکی مفاهیم قرآنی با موضوع «وحدت، استکبارستیزی و شهدا» خبر داد و یادآور شد: این مسابقه با همکاری صداوسیمای افغانستان و در ایام هفته وحدت برگزار می شود و برای عموم اقشار جامعه در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد مجموعه برنامه های هفته وحدت زمینه ساز تعمیق فرهنگ همدلی، برادری و انسجام میان مسلمانان و تقویت جایگاه وحدت در جامعه اسلامی باشد.

کد مطلب 2798395

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