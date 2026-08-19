احیای کنفرانس وحدت اسلامی در کردستان پس از یک دهه/سنندج میزبان چهره های داخلی و بین المللی

به گزارش کرد پرس، ماموستا ایوب احمدپور در نشست خبری با رسانه های کردستان در آستانه هفته وحدت، گفت: قرآن کریم بیش از سایر ادیان بر موضوع وحدت تأکید کرده و امت اسلامی را به حرکت در یک مسیر مشترک، با وجود تفاوت در دیدگاه های کلامی، فقهی و اعتقادی، فراخوانده است.

وی با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی حضرت امام خمینی(ره)، افزود: نامگذاری فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به عنوان هفته وحدت، به یک میراث ماندگار و عمیق در جهان اسلام تبدیل شده و امروز آثار این رویکرد را در میان امت اسلامی می توان مشاهده کرد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با بیان اینکه وحدت تنها به رابطه میان شیعه و اهل سنت محدود نمی شود، اظهار کرد: همان گونه که وحدت میان شیعه و سنی ضروری و تقویت کننده قدرت امت اسلامی است، در میان پیروان هر یک از مذاهب نیز باید بر همدلی، انسجام و پرهیز از تفرقه تأکید شود.

احمدپور با اشاره به تحولات و جنگ های اخیر در منطقه، ادامه داد: یکی از ارکان مهم پیروزی های اخیر در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، روحیه وحدت و وحدت گرایی در میان ملت های مسلمان بوده است و این مسئله اهمیت انسجام امت اسلامی را بیش از گذشته نشان می دهد.

وی همچنین به برنامه های هفته وحدت در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: امسال پس از وقفه ای حدود ۱۰ ساله، کنفرانس وحدت در کردستان با حضور مهمانان خارجی و شخصیت های اثرگذار مذهبی، سیاسی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان بیان کرد: این کنفرانس همزمان با دوازدهم ربیع الاول، سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت، در شهر سنندج برگزار می شود و تلاش شده است از ظرفیت چهره ها و شخصیت های علمی، دینی و اجتماعی غرب کشور، به ویژه استان های این منطقه، در برگزاری آن استفاده شود.

احمدپور گفت: برگزاری نشست مشترک ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، دیدار خانواده های شهدای جنگ رمضان با روحانیون شیعه و اهل سنت با حضور نمایندگان، برگزاری برنامه های میلاد پیامبر اکرم(ص) ویژه بانوان در سقز و مریوان، محافل قرآنی و برنامه های فرهنگی و مذهبی از جمله برنامه های پیش بینی شده برای هفته وحدت است.

وی تعداد برنامه های این ایام را حدود ۲۴ برنامه اعلام کرد و افزود: امیدواریم این برنامه ها متناسب با شرایط داخلی و تحولات عرصه بین الملل، آثار و نتایج مناسبی در تقویت وحدت و همبستگی در جامعه به همراه داشته باشد.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به اندیشه های وحدت گرایانه رهبر شهید، اظهار کرد: یکی از مهم ترین ظرفیت های امسال، پرداختن به اندیشه، تفکر و نگاه وحدت گرایانه رهبر شهید است؛ اندیشه ای که از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و بسیاری از علمای اهل سنت نیز از دیدگاه های سیاسی و فقهی ایشان تأثیر پذیرفته اند.

احمدپور ادامه داد: مکتب رهبر شهید، به ویژه در حوزه وحدت، مکتبی غنی و عمیق است و امیدواریم نخبگان، دانشمندان و متخصصان حوزه دین بتوانند بیش از گذشته این اندیشه ها را تبیین و از ظرفیت آن برای پاسخگویی به نیازهای امروز امت اسلامی استفاده کنند.

وی همچنین از برگزاری مسابقه پیامکی مفاهیم قرآنی با موضوع «وحدت، استکبارستیزی و شهدا» خبر داد و یادآور شد: این مسابقه با همکاری صداوسیمای افغانستان و در ایام هفته وحدت برگزار می شود و برای عموم اقشار جامعه در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی کردستان ابراز امیدواری کرد مجموعه برنامه های هفته وحدت زمینه ساز تعمیق فرهنگ همدلی، برادری و انسجام میان مسلمانان و تقویت جایگاه وحدت در جامعه اسلامی باشد.