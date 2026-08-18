رهاسازی مرحله سوم سهمیه آب کشاورزی از سد مهاباد

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در این باره افزود: این مرحله از رهاسازی آب بر اساس سهمیه تعیین‌شده برای بخش کشاورزی و در پاسخ به درخواست بهره‌برداران آغاز شده است و آب رهاشده از طریق شبکه آبیاری و کانال‌های انتقال به اراضی کشاورزی و باغ‌های تحت پوشش سد مهاباد هدایت می‌شود.

او ادامه داد: میزان رهاسازی آب در این مرحله بسته به نیاز و شرایط شبکه، بین ۲.۵ تا ۱۶ مترمکعب در ثانیه خواهد بود و در مجموع ۲۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی وارد کانال‌های انتقال می‌شود.

مدیر امور آب مهاباد با یادآوری اینکه در ۲ مرحله قبلی نیز در مجموع ۶۸ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز بخش کشاورزی رهاسازی شده است، بیان کرد: مرحله سوم این طرح تا ۲۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به وضعیت ذخیره آب در سد مهاباد اضافه کرد: حجم آب موجود در مخزن این سد اکنون به حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شرایط مطلوب‌تری دارد.

رحمانی ادامه داد: حجم ذخیره آب سد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۶ میلیون مترمکعب بود که افزایش میزان ذخایر امسال، شرایط مناسب‌تری را برای مدیریت منابع آب و تامین بخشی از نیازهای کشاورزی فراهم کرده است.

مدیر امور آب مهاباد با اشاره به برنامه تامین نیاز آبی محیط زیست در پایان به ایرنا گفت: امسال علاوه بر رهاسازی آب برای بخش کشاورزی، یک میلیون مترمکعب حق‌آبه محیط زیست نیز برای تأمین نیاز آبی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان مهاباد اختصاص می‌یابد