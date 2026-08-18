۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

رهاسازی مرحله سوم سهمیه آب کشاورزی از سد مهاباد

رهاسازی مرحله سوم سهمیه آب کشاورزی از سد مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- مدیر امور آب مهاباد از آغاز مرحله سوم رهاسازی آب سد مهاباد برای تامین نیاز بخش کشاورزی به میزان ۲۲ میلیون مترمکعب خبر داد.

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در این باره افزود: این مرحله از رهاسازی آب بر اساس سهمیه تعیین‌شده برای بخش کشاورزی و در پاسخ به درخواست بهره‌برداران آغاز شده است و آب رهاشده از طریق شبکه آبیاری و کانال‌های انتقال به اراضی کشاورزی و باغ‌های تحت پوشش سد مهاباد هدایت می‌شود.

او ادامه داد: میزان رهاسازی آب در این مرحله بسته به نیاز و شرایط شبکه، بین ۲.۵ تا ۱۶ مترمکعب در ثانیه خواهد بود و در مجموع ۲۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی وارد کانال‌های انتقال می‌شود.

مدیر امور آب مهاباد با یادآوری اینکه در ۲ مرحله قبلی نیز در مجموع ۶۸ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز بخش کشاورزی رهاسازی شده است، بیان کرد: مرحله سوم این طرح تا ۲۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به وضعیت ذخیره آب در سد مهاباد اضافه کرد: حجم آب موجود در مخزن این سد اکنون به حدود ۱۰۵ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شرایط مطلوب‌تری دارد.

رحمانی ادامه داد: حجم ذخیره آب سد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۶ میلیون مترمکعب بود که افزایش میزان ذخایر امسال، شرایط مناسب‌تری را برای مدیریت منابع آب و تامین بخشی از نیازهای کشاورزی فراهم کرده است.

مدیر امور آب مهاباد با اشاره به برنامه تامین نیاز آبی محیط زیست در پایان به ایرنا گفت: امسال علاوه بر رهاسازی آب برای بخش کشاورزی، یک میلیون مترمکعب حق‌آبه محیط زیست نیز برای تأمین نیاز آبی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان مهاباد اختصاص می‌یابد

کد مطلب 2798361

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