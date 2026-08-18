باینگان؛ امروز دیگر جایِ «در دست بررسی» نیست!/ محب نویدی

خبرگزاری کردپرس _ هشدارها و اعتراض‌های مردم ماه‌ها قبل مطرح شد؛ اما امروز کار به جایی رسیده که جان و سلامت مردم باینگان در معرض خطر قرار گرفته و شهروندانی در بخش، شهرستان و حتی مرکز استان بستری شده‌اند.

بخشدار گرامی؛ ای‌کاش به‌جای گزارش «در دست بررسی است»، امروز گزارش اقدامات انجام‌شده از همان روزهای نخست اعتراض و هشدار مردم را ارائه می‌کردید. مدیریت بحران یعنی پیش از حادثه اقدام کردن، نه پس از آن و این فاجعه!

آبفای پاوه، دلش خواسته با تک نیروی باینگان و رایگان کاری و مساعدت دیگران بدون هزینه مشکل رو حل کند. آبفا باینگان، هم با تلاشی بسیار ظاهراً به پینه‌چیِ بحران تبدیل شده؛ چسب‌زخم بر زخمی که نیاز به جراحی اساسی داشت! اما غافل از اینکه وقتی ریشه یک مشکل درمان نشود، زخم می‌گندد سرطانی چون فاجعه امروز به بار می آید.



شبکه بهداشت، چرا در همان زمان که مردم هشدار می‌دادند، ورود جدی و فوری صورت نگرفت؟ مگر برای متولیان سلامت، موضوعی مهم‌تر و ضروری‌تر از پیشگیری و حفاظت از سلامت مردم وجود دارد؟

از دادستان محترم به‌عنوان مدعی‌العموم نیز انتظار می‌رود با ورود ویژه، موضوع را از منظر حقوق عامه بررسی و در صورت احراز قصور یا ترک فعل، با مسئولان و افراد خاطی قاطعانه و قانونی برخورد کند.

امروز دیگر مردم باینگان گزارش «در دست بررسی» نمی‌خواهند؛ گزارشِ اقدام، پاسخگویی و نتیجه می‌خواهند.

«پای آب و جان مردم در میان است.»

