۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

سرویس ترکیه – موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ/ دیلوک پس از انجام عملیات گسترده مقاوم‌سازی و بازسازی آسیب‌های ناشی از زمین‌لرزه‌های ششم فوریه، با سالن‌ها و تجهیزات نمایشگاهی نوسازی‌شده بار دیگر پذیرای بازدیدکنندگان شد.

به گزارش کردپرس، موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ (نام کُردی: دیلوک) پس از تکمیل عملیات مقاوم‌سازی، تعمیر و نوسازی که در پی زمین‌لرزه‌های ششم فوریه آغاز شده بود، دوباره به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ان‌سوسیال» نوشت تمامی بخش‌های موزه، از بررسی زمین و تقویت سازه و سقف گرفته تا نوسازی نمای داخلی و خارجی و سامان‌دهی نمایش آثار، بازسازی شده‌اند.

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

ارسوی افزود: «ویترین‌ها، پایه‌ها و فضاهای نمایش آثار را مطابق رویکردهای موزه‌داری معاصر سامان دادیم و موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ را بار دیگر در اختیار بازدیدکنندگان قرار دادیم.»

او از اداره کل میراث فرهنگی و موزه‌ها و تمامی کارشناسان و گروه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

مقاوم‌سازی ساختمان سه‌بخشی موزه

براساس اطلاعیه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ در شهرستان شهیدکامل قرار دارد و از سه بلوک تشکیل شده است.

پس از زمین‌لرزه‌های قهرمان‌مرعش، مطالعات زمین‌شناسی در محوطه موزه انجام و برای سنجش مقاومت سازه، از ستون‌ها و تیرهای ساختمان نمونه‌برداری شد. نتایج این بررسی‌ها مبنای تدوین پروژه مقاوم‌سازی قرار گرفت.

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

برای ارزیابی وضعیت اجزای بتن‌آرمه ساختمان، سقف‌های کاذب گچی برچیده و پس از بررسی‌های فنی، مدل دیجیتال بنا تهیه و تحلیل عملکرد سازه انجام شد.

در چارچوب پروژه مقاوم‌سازی، بخش‌های لازم در سالن ذخیره آثار واقع در طبقه سوم بلوک «ب» برچیده و کف‌ها و تیرهای فولادی تقویت شدند.

همچنین ترک‌های موجود در تیرها با تزریق مواد مخصوص ترمیم، تعمیرات گچ‌کاری تکمیل و سقف جدیدی برای ساختمان احداث شد. هم‌زمان، ویترین‌ها و فضاهای نمایش آثار نیز براساس معیارهای موزه‌داری معاصر بازطراحی شدند.

موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ پس از بازسازی دوباره گشایش یافت

کد مطلب 2798260

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