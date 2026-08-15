به گزارش کردپرس، موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ (نام کُردی: دیلوک) پس از تکمیل عملیات مقاوم‌سازی، تعمیر و نوسازی که در پی زمین‌لرزه‌های ششم فوریه آغاز شده بود، دوباره به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.

محمد نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ان‌سوسیال» نوشت تمامی بخش‌های موزه، از بررسی زمین و تقویت سازه و سقف گرفته تا نوسازی نمای داخلی و خارجی و سامان‌دهی نمایش آثار، بازسازی شده‌اند.

ارسوی افزود: «ویترین‌ها، پایه‌ها و فضاهای نمایش آثار را مطابق رویکردهای موزه‌داری معاصر سامان دادیم و موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ را بار دیگر در اختیار بازدیدکنندگان قرار دادیم.»

او از اداره کل میراث فرهنگی و موزه‌ها و تمامی کارشناسان و گروه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه قدردانی کرد.

مقاوم‌سازی ساختمان سه‌بخشی موزه

براساس اطلاعیه وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، موزه باستان‌شناسی غازی‌آنتپ در شهرستان شهیدکامل قرار دارد و از سه بلوک تشکیل شده است.

پس از زمین‌لرزه‌های قهرمان‌مرعش، مطالعات زمین‌شناسی در محوطه موزه انجام و برای سنجش مقاومت سازه، از ستون‌ها و تیرهای ساختمان نمونه‌برداری شد. نتایج این بررسی‌ها مبنای تدوین پروژه مقاوم‌سازی قرار گرفت.

برای ارزیابی وضعیت اجزای بتن‌آرمه ساختمان، سقف‌های کاذب گچی برچیده و پس از بررسی‌های فنی، مدل دیجیتال بنا تهیه و تحلیل عملکرد سازه انجام شد.

در چارچوب پروژه مقاوم‌سازی، بخش‌های لازم در سالن ذخیره آثار واقع در طبقه سوم بلوک «ب» برچیده و کف‌ها و تیرهای فولادی تقویت شدند.

همچنین ترک‌های موجود در تیرها با تزریق مواد مخصوص ترمیم، تعمیرات گچ‌کاری تکمیل و سقف جدیدی برای ساختمان احداث شد. هم‌زمان، ویترین‌ها و فضاهای نمایش آثار نیز براساس معیارهای موزه‌داری معاصر بازطراحی شدند.