انفجار حین اطفای حریق در مهاباد/۹ نفر مصدوم شدند

به گزارش کردپرس، سید نصیر محمودی با اعلام این خبر گفت: ظهر امروز و پس از تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در کوچه بهمنی، محله باغ سیسه، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



او افزود: در جریان عملیات اطفای حریق و در لحظه برگشت بخار آتش، انفجار شدیدی رخ داد که طی آن سه نفر از نیروهای سازمان آتش‌نشانی دچار مصدومیت شدند.

رییس سازمان آتش نشانی مهاباد ادامه داد:همچنین طبق ارزیابی‌های اولیه، ۶ شهروند نیز در این حادثه آسیب دیده‌اند.



محمودی با بیان اینکه عملیات ایمن‌سازی محل انجام شده، گفت: علت اصلی وقوع حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.



