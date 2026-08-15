«سه رچاوه» به جمع رسانه های برخط کردستان پیوست

به گزارش کرد پرس، این رسانه با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ماجد رموزی»، گام تازه ای در عرصه خبر و گفت و گوی فرهنگی برخواهد داشت.

ماجد رموزی، مدیرمسئول «سه رچاوه»، در این رابطه با اشاره به نقش رسانه در ثبت و روایت تاریخ پویای هر جامعه، اظهار کرد: گردونه تاریخ هرگز متوقف نمی شود و حرکت چرخ های آن، حاصل نشست ها و برخاست های مردمی است. اگر در مسیر صحیح تاریخ نگاری قرار بگیریم، سرنوشت ملت ها دیگر در انحصار طبیعت یا تصادف نخواهد بود؛ آنچه در این میان ماندگار می شود، بازنمایی درست از امر واقع است. رسانه باید آیینه ای شفاف باشد تا برساخته های یک ملت را در چشم اندازی جهانی به نمایش بگذارد.

رموزی با تأکید بر رسالت اصلی این پایگاه خبری، افزود: ترویج فرهنگ مدنی، معرفی ادبیات و گفتمان های دانایان ومردم فرهیخته این سرزمین، و فراهم آوری بستری امن برای نقد سازنده و گفت وگوی آزادانه، سه رکن اساسی فعالیت «سه رچاوه» خواهد بود. ما به دنبال جان بخشی به فضای تعاملی هستیم که در آن اندیشه ها بدون حاشیه های غیرضروری، به تبادل نظر بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از تمامی صاحب نظران، پژوهشگران، نویسندگان و فعالان فرهنگی استان کردستان دعوت کرد تا آثار و نوشته های خود را در حوزه های تعیین شده به این رسانه ارسال کنند و گفت: درهای «سه رچاوه» به روی تمام قلم هایی که دغدغه ارتقای فرهنگ و اجتماع این دیار را دارند، گشوده است. امیدواریم با همکاری جمعی، صدای واقعی فرهنگ کردستان را به گوش ایران و جهان برسانیم.

گفتنی است «سه رچاوه» به عنوان یک رسانه برخط (آنلاین)، فعالیت خود را با پوشش اخبار فرهنگی، اجتماعی، هنری و ادبی استان آغاز کرده و مخاطبان می توانند از طریق وب سایت و صفحات رسمی در شبکه های اجتماعی، مطالب و تحلیل های این رسانه را دنبال کنند.