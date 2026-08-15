کردستان در جمع پرریسک ترین راه های کشور؛ ۲۴۰ مقطع پرخطر زیر ذره بین پلیس

به گزارش کرد پرس، بیژن گلمحمدی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای کردستان، در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تصادفات استان اظهار کرد: بررسی آمار سه ساله تصادفات نشان می دهد ایمنی راه های کردستان نیازمند اجرای مجموعه ای از اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه راه های استان گفت: کردستان حدود ۴۵۴ کیلومتر راه اصلی و حدود ۶۳۲۳ کیلومتر راه روستایی دارد و ۸۴۹ کیلومتر از راه های استان نیز به سیستم روشنایی مجهز است.

گلمحمدی افزود: کردستان از نظر شاخص طول آزادراه و بزرگراه به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر راه، با حدود ۲۱ کیلومتر در رتبه بیست ویکم کشور قرار دارد که ضرورت توسعه محورهای ایمن و ارتقای مشخصات فنی راه ها را نشان می دهد.

افزایش تصادفات در کنار کاهش نسبی تلفات

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان با اشاره به آمار سال ۱۴۰۴ بیان کرد: جانباختگان تصادفات برون شهری استان ۱.۷ درصد کاهش داشته اند، در حالی که میانگین کاهش کشته های برون شهری در کشور حدود ۰.۲ درصد بوده است.

به گفته وی، جانباختگان تصادفات راه های روستایی نیز ۳.۸ درصد کاهش یافته، اما در تصادفات درون شهری استان افزایش ۳۰.۸ درصدی جانباختگان ثبت شده است.

گلمحمدی ادامه داد: مجموع جانباختگان تصادفات برون شهری و روستایی ۱.۹ درصد کاهش داشته، اما در مجموع تصادفات درون شهری، برون شهری و روستایی، میزان جانباختگان ۱.۷ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد تصادفات در سال های اخیر روندی افزایشی داشته است، گفت: تعداد تصادفات در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۶۳ فقره رسیده، در حالی که میانگین ۱۰ ساله حدود ۱۹۱۸ فقره بوده است.

وی همچنین از افزایش شمار مجروحان خبر داد و گفت: میانگین ۱۰ ساله مجروحان حدود ۲۵۱۱ نفر بوده که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۹۷۱ نفر رسیده است.

محور سنندج ـ کرمانشاه؛ کانون بخش مهمی از حوادث شدید

گلمحمدی افزایش حدود ۳۵ درصدی تردد در محورهای استان طی سال گذشته را یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت تصادفات دانست و افزود: افزایش حجم تردد، ضرورت ارتقای زیرساخت های ایمنی و کنترل ترافیک را دوچندان کرده است.

وی در تحلیل تصادفات منجر به فوت شش نفر و بیشتر گفت: از میان ۳۳ فقره تصادف بررسی شده، ۵۴ درصد در محور سنندج ـ کرمانشاه رخ داده است.

به گفته وی، ۷۷ درصد این تصادفات ناشی از تجاوز به چپ بوده و حدود ۲۹ درصد خودروهای دخیل نیز دارای پلاک سایر استان ها بوده اند.

گلمحمدی اضافه کرد: حدود ۷۵ درصد خودروهای دخیل در این تصادفات از ایمنی لازم برخوردار نبوده اند و بیش از ۸۰ درصد خودروهای مقصر و غیرمقصر فاقد برخی تجهیزات پایه ایمنی مانند کیسه هوا و ترمز ضدقفل بوده اند.

وی واژگونی را با ۴۳ درصد، پرتکرارترین نوع برخورد اعلام کرد و گفت: برخورد دو وسیله نقلیه با ۴۲ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین تخطی از سرعت مطمئنه با ۳۸ درصد، بیشترین علت ثبت شده در این تصادفات بوده است.

کردستان؛ رتبه ششم کشور در تعداد کشته به ازای ۱۰۰ کیلومتر راه

رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری کردستان با اشاره به شاخص ریسک راه ها گفت: این شاخص همزمان طول راه، تعداد تلفات و میزان تردد را در نظر می گیرد و بر اساس آن، کردستان پس از سیستان و بلوچستان، پرریسک ترین راه های کشور را دارد.

وی محور مریوان را پرریسک ترین محور استان عنوان کرد و پس از آن از محورهای سقز، بوکان و بیجار نام برد.

گلمحمدی همچنین گفت: کردستان در سه سال اخیر از نظر تعداد کشته به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر راه برون شهری، با حدود ۲۳ کشته، رتبه ششم کشور را داشته است.

وی هدفمند کردن آموزش های ترافیکی را نیز ضروری دانست و گفت: دیواندره، کامیاران و سقز از جمله شهرستان هایی هستند که به برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی بیشتری نیاز دارند.

پلیس: ۳۵ درصد تصادفات مستقیماً با سرعت مرتبط است

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی، رئیس پلیس راه کردستان نیز در این نشست با اشاره به روند تصادفات استان اظهار کرد: روند حوادث رانندگی از سال ۱۳۹۸ به بعد افزایشی بوده، هرچند در برخی سال ها نوسان هایی مشاهده شده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش تصادفات ثبت شده، اما با توجه به افزایش سفرها در شهریورماه، باید از هم اکنون برای مدیریت ترافیک و کاهش حوادث برنامه ریزی کرد.

عبدالملکی با اشاره به محورهای پرخطر استان گفت: بیشترین تعداد تصادفات سال جاری در محور سنندج ـ همدان رخ داده، اما با لحاظ طول محور، سنندج ـ کرمانشاه همچنان پرریسک ترین محور اصلی و شریانی استان محسوب می شود.

وی افزود: حدود ۱۳ درصد تصادفات استان در ۱۲۶ کیلومتر از محور سنندج ـ کرمانشاه رخ داده و محدوده کیلومتر ۱۰ تا ۳۰ این محور به دلیل تعدد تقاطع ها، گره های ترافیکی و اتصال راه های روستایی از نقاط حساس استان است.

رئیس پلیس راه کردستان همچنین از مرگ هفت نفر از ابتدای سال جاری در محدوده زرینه تا ایرانخواه در محور سقز ـ دیواندره خبر داد و بر ضرورت تکمیل این محور تأکید کرد.

عبدالملکی با تأکید بر نقش سرعت در تصادفات گفت: ۳۵ درصد تصادفات استان مستقیماً به سرعت مطمئنه مربوط است و در مجموع ۷۲ درصد تصادفات با سرعت وسایل نقلیه ارتباط دارد.

وی استفاده از دوربین های سیار و تجهیزات لیزری کنترل سرعت را از راهکارهای کاهش حوادث دانست.

شناسایی ۲۴۰ مقطع پرریسک در کردستان

رئیس پلیس راه کردستان از شناسایی ۲۴۰ مقطع پرریسک در راه های استان خبر داد و گفت: این نقاط بر اساس تحلیل سه سال آمار تصادفات در سال های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شناسایی شده اند.

به گفته وی، برای شناسایی این نقاط حدود ۷۰۰ هزار داده و فیلد آماری مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای کم هزینه و زودبازده برای ارتقای ایمنی این مقاطع نیز ارائه شده است.

عبدالملکی همچنین خواستار تقویت پاسگاه ها و ناوگان پلیس شد و گفت: گستردگی شبکه راه های استان امکان پوشش کامل را دشوار کرده و باید نقاطی از راه های روستایی که در آنها تصادفات فوتی یا حوادث جرحی با بیش از دو مصدوم رخ داده است، به صورت مشترک توسط دستگاه های مرتبط بررسی و ایمن سازی شوند.

کاهش ۲۶ درصدی فوتی های تصادفات شهری در چهار ماه نخست امسال

در ادامه این نشست، سرهنگ رضا همتی زاده، رئیس پلیس راهور کردستان، از کاهش ۲۶ درصدی فوتی های ناشی از تصادفات در چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۳۲ نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند.

وی همچنین از کاهش ۴۵ درصدی مجروحان و کاهش ۵۲ درصدی تصادفات خسارتی خبر داد، اما گفت شهرستان های بانه، مریوان، دهگلان، سروآباد، سقز و سنندج همچنان با افزایش تصادفات مواجه هستند.

همتی زاده عدم توجه به جلو را با ۳۵ درصد و رعایت نکردن حق تقدم را با ۱۸ درصد، مهم ترین عوامل وقوع تصادفات درون شهری عنوان کرد.

وی توسعه پل های عابر پیاده، ساماندهی موتورسیکلت ها، استفاده از دوربین های کنترل تخلفات و تجهیزات لیزرگام و تقویت حمل ونقل عمومی در سنندج را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات و مشکلات ترافیکی دانست.

معاون استاندار: اعتبار باید به پروژه های نجات بخش اختصاص یابد

امیر قادری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن تصمیمات شورای ترافیک گفت: با توجه به محدودیت منابع، پروژه ها باید بر اساس میزان اثرگذاری آنها در هدایت ترافیک، کاهش حوادث و نجات جان شهروندان اولویت بندی شوند.

وی هوشمندسازی و توسعه دوربین های نظارتی را از اولویت های حوزه ترافیک دانست و اظهار کرد: اصلاح جاده و ارتقای ایمنی خودروها باید در کنار نصب دوربین، هوشمندسازی و کنترل ترافیک دنبال شود.

قادری همچنین ساماندهی پارک حاشیه ای و مدیریت فضای پارک در هسته مرکزی سنندج را ضروری دانست و گفت: نمی توان اجازه داد خودروها در هر ساعت و بدون محدودیت وارد هسته مرکزی شهر شوند.

وی با اشاره به فعالیت دستفروشان و وانت بارها در معابر شهری نیز بر ساماندهی این فعالیت ها تأکید کرد و ایجاد بازارهای هفتگی را راهکاری برای حمایت از معیشت این افراد و جلوگیری از اختلال در تردد دانست.

اولویت؛ اجرای تصمیمات و کاهش واقعی تلفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان بر تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری مصوبات و پیشنهادهای حوزه ترافیک تأکید کرد تا تصمیمات جلسات از مرحله طرح موضوع فراتر رفته و به اقدامات عملی تبدیل شود.

آنچه از مجموع گزارش های ارائه شده در این نشست به دست می آید، نشان می دهد مسئله تصادفات در کردستان تنها به یک عامل محدود نیست؛ از ریسک بالای برخی محورهای اصلی و کمبود زیرساخت های ایمن گرفته تا سرعت غیرمطمئنه، وضعیت خودروها، ضعف کنترل ترافیک، گستردگی راه های روستایی، کمبود تجهیزات امدادی و ضرورت اصلاح رفتار ترافیکی شهروندان، مجموعه ای از عوامل در این وضعیت نقش دارند.

در چنین شرایطی، تکمیل محورهای پرخطر، ایمن سازی ۲۴۰ مقطع شناسایی شده، تقویت کنترل سرعت، توسعه تجهیزات هوشمند، افزایش ظرفیت امدادرسانی و اجرای برنامه های آموزشی هدفمند، مهم ترین محورهایی است که در این جلسه برای کاهش تلفات جاده ای و شهری کردستان مورد تأکید قرار گرفت.