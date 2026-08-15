سرخط خبرهای ۲۴مرداد خبرگزاری کردپرس

دیدار هیئت امرالی با اردوغان؛ تأکید بر اجرای احکام قضایی و ادامه قاطعانه روند صلح

پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای هیئت امرالی دم پارتی، در دیداری با رجب طیب اردوغان درباره اجرای قانون چارچوب و مراحل آینده ی روند صلح و جامعه دموکراتیک گفت‌وگو کردند. هیئت امرالی پیش از نشست خواستار اجرای فوری احکام دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی و تشکیل سریع هیئت‌های اجرایی قانون شده بود.

نچیروان بارزانی: وجود پایگاه‌های موسادِ اسرائیل در اربیل، اتهاماتی کاملاً بی‌اساس است

«نچیروان بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان اظهار داشت: واقعیت این است که ما از ایجاد هرگونه مشکلی برای همسایه‌مان ایران؛ از طریق مرزهای اقلیم کُردستان، جلوگیری کردیم. زیرا اصل بنیادینِ عراق این است که به منبع تهدیدی برای هیچ‌یک از همسایگان خود تبدیل نشود و اقلیم کُردستان نیز به عنوان بخشی از کشور عراق فدرال، نباید به منبع تهدیدی برای ایران یا هر کشور همسایه دیگری بدل گردد.

باغچه‌لی: فرصتی برای اتلاف وقت نداریم

دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ، تصویب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را نه پایان روند، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه خواند و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر سازوکارهای حقوقی و اداری آن شد.

آیا قانون جدید برای ایجاد صلح میان کردها و ترکیه کافی است؟

تصویب قانون چارچوب درباره خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک، روندی را که از اواخر ۲۰۲۴ آغاز شده بود وارد مرحله حقوقی و اجرایی کرد اما موفقیت آن به راستی‌آزمایی انحلال پ.ک.ک و تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه بستگی دارد.