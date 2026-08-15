تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

به گزارش کردپرس، آثار تاریخی کوه نمرود که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، همچنان توجه شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کنند.

به نوشته بخش کُردی خبرگزاری آناتولی، کوه نمرود با ارتفاع دو هزار و ۲۰۶ متر در شهرستان کاهتای استان آدی‌یامان (نام کُردی: سمسور) قرار دارد و به‌دلیل آثار تاریخی و چشم‌انداز ویژه طلوع و غروب خورشید، یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

گردشگران برای بازدید از مجسمه‌های عظیم بازمانده از دوران پادشاهی کوماژن به این منطقه می‌آیند، در قله کوه گردش می‌کنند و با آثار تاریخی آن عکس می‌گیرند.

شمار بازدیدکنندگان کوه نمرود به‌ویژه در فصل تابستان افزایش می‌یابد و هنگام طلوع و غروب خورشید، ازدحام چشمگیری در محوطه تاریخی قله شکل می‌گیرد.

حسین کاواک، یکی از بازدیدکنندگان، برای تماشای غروب خورشید از استان اوشاک به کوه نمرود آمده بود.

یشیم کلینچ، یکی دیگر از گردشگران، نیز هر سال برای تماشای طلوع و غروب خورشید به این منطقه سفر می‌کند.

یوسف یولجو، از بازدیدکنندگان محلی، محوطه تاریخی کوه نمرود را یکی از بهترین مکان‌ها برای تماشای طلوع خورشید توصیف کرد.

منبع تصاویر: خبرگزاری آناتولی