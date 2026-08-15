۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

سرویس ترکیه – محوطه تاریخی کوه نمرود در آدی‌یامان، با مجسمه‌های بازمانده از پادشاهی کوماژن و چشم‌انداز کم‌نظیر طلوع و غروب خورشید، مثل همیشه در فصل تابستان میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.

به گزارش کردپرس، آثار تاریخی کوه نمرود که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، همچنان توجه شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می‌کنند.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

به نوشته بخش کُردی خبرگزاری آناتولی، کوه نمرود با ارتفاع دو هزار و ۲۰۶ متر در شهرستان کاهتای استان آدی‌یامان (نام کُردی: سمسور) قرار دارد و به‌دلیل آثار تاریخی و چشم‌انداز ویژه طلوع و غروب خورشید، یکی از مقاصد پرطرفدار گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

گردشگران برای بازدید از مجسمه‌های عظیم بازمانده از دوران پادشاهی کوماژن به این منطقه می‌آیند، در قله کوه گردش می‌کنند و با آثار تاریخی آن عکس می‌گیرند.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

شمار بازدیدکنندگان کوه نمرود به‌ویژه در فصل تابستان افزایش می‌یابد و هنگام طلوع و غروب خورشید، ازدحام چشمگیری در محوطه تاریخی قله شکل می‌گیرد.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

حسین کاواک، یکی از بازدیدکنندگان، برای تماشای غروب خورشید از استان اوشاک به کوه نمرود آمده بود.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

یشیم کلینچ، یکی دیگر از گردشگران، نیز هر سال برای تماشای طلوع و غروب خورشید به این منطقه سفر می‌کند.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

یوسف یولجو، از بازدیدکنندگان محلی، محوطه تاریخی کوه نمرود را یکی از بهترین مکان‌ها برای تماشای طلوع خورشید توصیف کرد.

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

تماشای طلوع و غروب زیبای خورشید در کوه نمرود + تصاویر

منبع تصاویر: خبرگزاری آناتولی

کد مطلب 2798261

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