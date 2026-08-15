اردوغان: پایان تروریسم، نقشه ۴۰ساله علیه ترکیه را خنثی کرد

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، در مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس این حزب در «باغ ملت پایتخت» در آنکارا سخنرانی کرد. اردوغان این مراسم را «روزی بسیار ویژه و تاریخی» خواند و از فعالیت ۲۵ساله AKP به‌عنوان «یک‌ربع قرن خدمت» یاد کرد.

او گفت: «این حزب را ملت تأسیس کرد، تار و پود آن را ملت بافت و سرشت آن را ملت شکل داد. گفتند نمی‌توانید، اما ما انجام دادیم و به بهترین شکل نیز انجام دادیم.»

رئیس‌جمهوری ترکیه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها، مدارس و نهادهای دولتی، حذف ضریب ناعادلانه ورود به دانشگاه‌ها و گسترش صنایع دفاعی را از دستاوردهای دولت‌های AKP برشمرد. اردوغان نظام حکومتی ریاست‌جمهوری را راه‌حلی برای یکی از مشکلات دیرینه کشور، یعنی بی‌ثباتی مدیریتی، دانست و بازگشایی ایاصوفیه برای عبادت را نیز یکی دیگر از اقدامات مهم دوران زمامداری خود معرفی کرد.

اردوغان با رد احتمال خستگی یا عقب‌نشینی حزب متبوعش، از ادامه فعالیت سیاسی این جریان تا سال‌های ۲۰۵۳ و ۲۰۷۱ سخن به میان آورد: «پس از ۲۵ سال همچنان اینجا هستیم؛ قدرتمند، متحد و در برابر ملت. دستاوردهای بزرگی داشته‌ایم، اما کار تمام نشده و هرگز نیز تمام نخواهد شد. کسی تصور نکند که خسته شده‌ایم؛ ما تازه آغاز کرده‌ایم.»

اردوغان «برادری» را بزرگ‌ترین سرمایه ترکیه نامید و افزود حفظ آن، کشور را بزرگ‌تر و قدرتمندتر خواهد کرد و قرن بیست‌ویکم را به «قرن ترکیه» تبدیل خواهد ساخت. او هدف اقدامات دولت در روند کنونی را حل کامل مسئله و برجای‌گذاشتن ترکیه و منطقه‌ای عاری از خشونت برای نسل‌های آینده عنوان کرد.

همراه با تروریسم، یک طرح امپریالیستی نیز پایان یافت

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» پرداخت و مدعی شد این روند تنها به پایان خشونت مسلحانه محدود نیست، بلکه طرحی خارجی برای ایجاد آشوب در ترکیه را نیز خنثی خواهد کرد.

او پرسید: «چه کسانی از پایان تروریسم ناراحت خواهند شد؟ کسانی که علیه ترکیه نقشه می‌کشند و از زخمی که ۴۰ سال است خون‌ریزی دارد، سود می‌برند.»

رئیس‌جمهوری ترکیه افزود: «دیگر مادران در این کشور گریه نخواهند کرد، جوانان زیر خاک نخواهند رفت، کودکان یتیم و زنان بیوه نخواهند شد و انرژی کشور هدر نخواهد رفت. آب دجله، فرات و مونزور نیز زلال‌تر و پرقدرت‌تر جریان خواهد یافت.»

اردوغان همچنین از در آغوش‌گرفتن دوباره یکدیگر و ایستادن در صفی مشترک برای نماز در مساجد ماردین سخن گفت: «برادری ما معنایی تازه پیدا می‌کند، قدرت‌مان افزون می‌شود و تاریخ از نو نوشته می‌شود؛ راه را باز کنید، جمهوری بزرگ ترکیه در راه است.»

اردوغان در پایان سخنانش با اشاره به پنج دهه حضور در سیاست، از ادامه خدمت به ترکیه تا زمانی که توان جسمی داشته باشد، سخن گفت.

او افزود: «به‌عنوان رجب طیب اردوغان، ۵۰ سال فعالیت سیاسی را پشت سر گذاشته‌ام. با دعا و پشتیبانی ملت عزیزمان، به کار با عشق به این کشور ادامه خواهم داد. تا زمانی که جان در این بدن باقی است، این عشق هرگز پایان نخواهد یافت.»