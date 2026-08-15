کردستان میزبان رقابت های فوتسال و والیبال دانش آموزان منطقه ۴ کشور شد

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: تیم هایی از استان های کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام و کردستان در این رقابت ها حضور خواهند داشت و مسابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

وی افزود: کاروان پسران ۲۷ مرداد وارد استان می شود و تیم های دختران نیز ۳۱ مرداد به کردستان خواهند آمد. آیین افتتاحیه مسابقات نیز ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد.

حسینی با اشاره به حضور حدود ۴۰۰ دانش آموز و عوامل اجرایی در این رویداد، اظهار کرد: مسابقات در دو مرحله برگزار می شود و در هر مرحله حدود ۲۰۰ نفر حضور خواهند داشت و برنامه ریزی لازم برای اسکان، استقبال و برگزاری منظم رقابت ها انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان توسعه ورزش دانش آموزی را یکی از زمینه های مهم ایجاد نشاط و پویایی در مدارس دانست و ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی علاوه بر تقویت روحیه رقابت سالم، همکاری و مسئولیت پذیری، زمینه شناسایی استعدادهای ورزشی دانش آموزان را فراهم می کند.

وی یادآور شد: این مسابقات در قالب یادواره شهدای مدرسه شجره میناب و با شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» برگزار می شود و از این رو، در کنار جنبه ورزشی، دارای ابعاد فرهنگی و تربیتی نیز است.

حسینی حضور دانش آموزان و عوامل اجرایی استان های مختلف در کردستان را فرصتی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی و تربیتی استان دانست و ابراز امیدواری کرد این رقابت ها در فضایی سالم، منظم و پرنشاط برگزار شود.