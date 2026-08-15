به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در دیدار اعضای هیئت‌مدیره اندیشکده زریاب خوی، با قدردانی از تلاش‌های علمی و پژوهشی انجام شده برای انتشار این اثر دوزبانه، افزود: جمع‌آوری اسناد معتبر از آرشیوهای داخلی و خارجی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اثبات جایگاه تاریخی آرامگاه شمس تبریزی در خوی است.



او همچنین با بیان اینکه شمس تبریزی برای خوی تنها یک میراث تاریخی نیست، تاکید کرد: شمس تبریزی یک ظرفیت بزرگ فرهنگی، تمدنی و بین‌المللی است که می‌تواند خوی را به یکی از کانون‌های مهم گردشگری فرهنگی و عرفانی منطقه تبدیل کند.



استاندار آذربایجان‌غربی بر تکمیل مجتمع فرهنگی آرامگاه شمس، توسعه گردشگری و تعاملات فرهنگی بین‌المللی نیز تأکید کرده و افزود: کنگره بین‌المللی شمس و مولانا در روزهای هفتم و هشتم مهرماه ۱۴۰۵ در خوی باید بهتر از گذشته و در شأن نام و جایگاه جهانی شمس تبریزی برگزار شود.



سیدحسین حسن‌زاده مدیرعامل اندیشکده زریاب خوی نیز در این دیدار گزارشی از مطالعات چندساله این مجموعه ارائه کرده و از بررسی آرامگاه‌های منسوب به شمس در کشورهای مختلف و گردآوری اسناد تاریخی، از جمله اسناد موجود در آرشیو عثمانی، خبر داد.



همچنین در این دیدار پیشنهاد تدوین مگاپروژه کریدور فرهنگی خوی - قونیه با محوریت ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و عرفانی دو شهر مطرح شد که مورد استقبال استاندار آذربایجان‌غربی قرار گرفت.



در این مطالعه ۹ آرامگاه منسوب به شمس تبریزی در کشورهای ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان و هندوستان شناسایی و در پی آن شخصیت واقعی هر یک از افراد آرمیده در این مکان‌ها مشخص شده است.



