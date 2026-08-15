مشاور ارشد بارزانی: برخی خطیبان کردستان مانند هنرمندان به دنبال شهرت هستند

به گزارش کردپرس، عرفات کرم ستونی، مشاور مسعود بارزانی در امور عراق، می‌گوید برخی از خطیبان کردستان مانند هنرمندان به دنبال کسب شهرت هستند؛ به همین دلیل در نحوه بیان، صدا، حرکات و ایستادن خود، همچنین در انتخاب واژه‌ها، موضوع خطبه‌ها و نوع پوشش‌شان، وسواس و دقت زیادی به خرج می‌دهند.

عرفات کرم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: «خطیب راستگو به دنبال رضایت خالق است، اما خطیب دروغگو به دنبال رضایت آفریده مخلوق است.»

این اظهارات عرفات کرم ستونی در حالی مطرح شده است که ملا حربی ریکانی، خطیب مسجد حاجی محمد سعید ارتوشی در دهوک، پس از انتقاد از افزایش قیمت بنزین، سوخت و برق، اعلام کرده است که به مدت سه ماه از خطبه‌خوانی در این مسجد منع شده است.