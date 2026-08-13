به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، مقام‌های آمریکایی و عراقی می‌گویند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق مطابق برنامه پیش می‌رود و قرار است تا ۳۰ سپتامبر، برابر با ۸ مهر، به پایان برسد؛ اقدامی که به حضور نظامی آمریکا در عراق پس از بیش از دو دهه پایان خواهد داد.

یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه تأیید کرد که واشنگتن انتظار دارد خروج نیروهایش تا ۳۰ سپتامبر تکمیل شود، اما درباره شمار نیروهای باقی‌مانده در عراق یا مقصد استقرار مجدد آنها توضیحی نداد.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز پس از دیدار با دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرد که ۳۰ سپتامبر «تاریخ قطعی و نهایی» پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق و خروج نیروهای آن خواهد بود.

با این حال، بخش مهم این روند به اقلیم کردستان مربوط می‌شود. نیروهای آمریکایی پس از خروج از پایگاه‌های خود در بیشتر مناطق عراق طی سال گذشته، حضور نظامی خود را در اقلیم کردستان حفظ کرده بودند؛ حضوری که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، بارها هدف حملات قرار گرفت.

دو مقام کرد عراقی به آسوشیتدپرس گفته‌اند که روند کاهش نیروهای آمریکایی و انتقال تجهیزات نظامی از اربیل حدود سه هفته پیش آغاز شده است. این دو مقام به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستار فاش نشدن نامشان شدند.

این گزارش نشان می‌دهد که روند خروج آمریکا از اربیل، برخلاف آنچه ممکن بود یک تصمیم ناگهانی و مستقل تلقی شود، اکنون در چارچوب برنامه گسترده‌تر واشنگتن و بغداد برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف در عراق دنبال می‌شود. بخش قابل توجهی از نیروها و تجهیزات آمریکایی مستقر در اقلیم نیز طی هفته‌های اخیر از اربیل خارج شده‌اند و احتمالاً بخشی از ظرفیت نظامی آمریکا در منطقه به نقاط دیگری منتقل خواهد شد.

یک مقام آمریکایی در توضیح پایان مأموریت ائتلاف گفت که آمریکا، عراق و شرکای ائتلاف در شکست داعش «موفقیت چشمگیری» به دست آورده‌اند و از این پس نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، مسئولیت اصلی مقابله با گروه‌های تروریستی در عراق را بر عهده خواهند داشت.

حضور نظامی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳ و پس از حمله به این کشور آغاز شد. شمار نیروهای آمریکایی در اوج عملیات ضدشورش در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۷۰ هزار نفر رسید و آخرین نیروهای رزمی آمریکا در دسامبر ۲۰۱۱ عراق را ترک کردند. اما با ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و تصرف مناطق وسیعی از عراق و سوریه، نیروهای آمریکایی به دعوت دولت بغداد بار دیگر به عراق بازگشتند.

اگرچه عملیات نظامی ائتلاف علیه داعش در سال ۲۰۲۱ پایان یافت، آمریکا حدود ۲۵۰۰ نیرو را برای آموزش نیروهای عراقی و پشتیبانی از عملیات ضد داعش در عراق حفظ کرد. اکنون با اجرای توافق سال ۲۰۲۴ میان بغداد و واشنگتن، این حضور نیز در آستانه پایان قرار گرفته است.

برای اقلیم کردستان، خروج آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا واشنگتن طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای نظامی و امنیتی نیروهای پیشمرگه بوده است. پایان این حضور می‌تواند موازنه امنیتی اقلیم، توان بازدارندگی آن در برابر تهدیدهای منطقه‌ای و رابطه اربیل با بغداد را وارد مرحله تازه‌ای کند. همچنین این تحول پرسش‌هایی جدی درباره آینده همکاری امنیتی آمریکا با نیروهای پیشمرگه پس از ۳۰ سپتامبر ایجاد می‌کند.